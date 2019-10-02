Fortnite подвинься: Call of Duty Mobile доступен бесплатно для смартфонов
За первые сутки Call of Duty Mobile установили более 3 миллионов пользователей
Компания Activision выпустила еще одну игру из своей популярной серии Call of Duty, но в этот раз на смартфонах. Новый проект получил название Call of Duty: Mobile и доступен с 1 октября для всех владельцев мобильных устройств на iOS и Android. Старт оказался невероятно успешным для студии – за сутки игру установили более 3 миллионов пользователей, но до уровня самой популярной игры на смартфонах Mario Cart Tour пока не дотягивает.
Смотрите также в сюжете о том, как школьники заработали миллионы долларов на видеоиграх:
Игра доступна бесплатно из онлайн-магазинов Google Play и App Store. Однако за free-моделью скрываются внутриигровые покупки, которые нужны для всего: прокачки персонажа, открытия нового оружия, способностей, сменных скинов и победных движений. Интерфейс адаптирован для экранов смартфонов и имеет настраиваемое управление, которое по умолчанию включает автострельбу при наведении, что удобно для новичков. Графика оказалась очень красивой, но, чтобы лицезреть максимальные визуальные настройки, необходимо расплачиваться мощным "железом" смартфона.
В мобильную версию перенесли легендарные карты из Call of Duty: Black Ops и Call of Duty: Modern Warfare в различных режимах. Всего в мультиплеере предлагается пять карт — Crossfire из Modern Warfare, Crash из Modern Warfare, Killhouse из Modern Warfare. Nuketown из Black Ops и Hijacked из Black Ops II. Королевская битва рассчитана на 100 игроков. Также заявлены командный бой 5 на 5, битва на выживание против зомби и снайперская дуэль, и другие режимы.
Очевидно, что Activision своим проектом планирует переманить часть аудитории у популярных мобильных игр Fortnite и PUBG Mobile. Учитывая народную любовь геймеров к Call Of Duty, а также крайне скудным набором хороших шутеров на мобильных платформах, шансы на завоевание лидерских позиций у новинки неплохие.
Напомним, ранее сообщалось, что игру PUBG сделают бесплатной для Украины. Также продолжается акция от Rockstar, в которой бесплатно раздают игру GTA San Andreas.
Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.