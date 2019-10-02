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Fortnite подвинься: Call of Duty Mobile доступен бесплатно для смартфонов

За первые сутки Call of Duty Mobile установили более 3 миллионов пользователей

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 14:02

Компания Activision выпустила еще одну игру из своей популярной серии Call of Duty, но в этот раз на смартфонах. Новый проект получил название Call of Duty: Mobile и доступен с 1 октября для всех владельцев мобильных устройств на iOS и Android. Старт оказался невероятно успешным для студии – за сутки игру установили более 3 миллионов пользователей, но до уровня самой популярной игры на смартфонах Mario Cart Tour пока не дотягивает.

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Игра доступна бесплатно из онлайн-магазинов Google Play и App Store. Однако за free-моделью скрываются внутриигровые покупки, которые нужны для всего: прокачки персонажа, открытия нового оружия, способностей, сменных скинов и победных движений. Интерфейс адаптирован для экранов смартфонов и имеет настраиваемое управление, которое по умолчанию включает автострельбу при наведении, что удобно для новичков. Графика оказалась очень красивой, но, чтобы лицезреть максимальные визуальные настройки, необходимо расплачиваться мощным "железом" смартфона.

Call of Duty: Mobile на карте Crossfire
Call of Duty: Mobile на карте Crossfire
Фото: Сегодня

В мобильную версию перенесли легендарные карты из Call of Duty: Black Ops и Call of Duty: Modern Warfare в различных режимах. Всего в мультиплеере предлагается пять карт — Crossfire из Modern Warfare, Crash из Modern Warfare, Killhouse из Modern Warfare. Nuketown из Black Ops и Hijacked из Black Ops II. Королевская битва рассчитана на 100 игроков. Также заявлены командный бой 5 на 5, битва на выживание против зомби и снайперская дуэль, и другие режимы.

Call of Duty: Mobile
Фото: Сегодня
Call of Duty: Mobile
Фото: Сегодня
Call of Duty: Mobile
Фото: Сегодня
Call of Duty: Mobile
Фото: Сегодня
Call of Duty: Mobile
Фото: Сегодня
Call of Duty: Mobile
Фото: Сегодня
Call of Duty: Mobile
Фото: Сегодня
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Очевидно, что Activision своим проектом планирует переманить часть аудитории у популярных мобильных игр Fortnite и PUBG Mobile. Учитывая народную любовь геймеров к Call Of Duty, а также крайне скудным набором хороших шутеров на мобильных платформах, шансы на завоевание лидерских позиций у новинки неплохие.

Напомним, ранее сообщалось, что игру PUBG сделают бесплатной для Украины. Также продолжается акция от Rockstar, в которой бесплатно раздают игру GTA San Andreas.

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Источник: Канобу
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