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Фотоаппараты рухнут в цене из-за сенсационного открытия ученых

Ученые решили вековую проблему, которая приведет к созданию более дешевых и качественных линз

Евгений Опанасенко
Сегодня, 10:43
Ученый скорректировал проблему сферической аберрации
Ученый скорректировал проблему сферической аберрации
Фото: Unsplash

Технология оптических изображений сильно эволюционировала за последние 100 лет. Но существовала одна нерешенная проблема, которая долго преследовала отрасль фотографии. Теперь, благодаря открытию мексиканского физика, у производителей фотоаппаратов стало гораздо меньше проблем. О новом изобретении в области оптики сообщил журнал Applied Optics.

Смотрите также в сюжете о том, как в Египте отменят плату на фото и селфи в музеях:

Объективы камер и другие оптические системы изготавливаются из сферических поверхностей, в основном потому, что форма легче формируется, чем несферические изогнутые поверхности. Однако возникает проблема, которая заключается в том, что световые лучи, попадающие на поверхность вне центра, преломляются или отражаются в большей или меньшей степени, чем лучи, попадающие в мертвую точку, что приводит к проблеме, называемой "сферической аберрацией" – несовпадения фокусов для лучей света, проходящих на разных расстояниях от оптической оси.

Ученому удалось добиться разницы в резкости на всей плоскости кадра в 0,0000000001%
Ученому удалось добиться разницы в резкости на всей плоскости кадра в 0,0000000001%
Фото: 3dnews

Производители объективов годами пытались устранить этот эффект, используя асферические линзы для противодействия этому явлению. Это в некоторой степени срабатывало. Но при малейшем конструктивном изменении в производстве приходилось каждый раз заново создавать корректирующие линзы, что негативно сказывалось на цене и громоздкости конструкции.

Рафаэлю Гонсалесу из мексиканского Технологического института в городе Монтерей удалось создать невероятно сложную формулу, которую можно использовать для полного устранения всех сферических аберраций при изготовлении объектива. При тестировании 500 различных световых лучей формула показала среднюю точность 99,99999999999%.

Общая формула дизайна биасферических синглетных линз без сферической аберрации
Общая формула дизайна биасферических синглетных линз без сферической аберрации
Фото: 3dnews

Ожидается, что открытие ученого сократит затраты на производство объективов, и может привести к созданию менее сложных объективов, которые будут более четкими и с меньшим количеством элементов. Это также может оказать влияние на другие области изображения, поскольку это может привести к созданию более четких микроскопов и улучшенных телескопов для наблюдения в дальнем космосе, а также более качественным фотокамерам в смартфонах.

Напомним, что ранее мы составили ТОП-10 смартфонов 2019 года с лучшей камерой. В свою очередь Xiaomi готовит смартфон со 100-мегапиксельной фотокамерой.

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Источник: TechSpot
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