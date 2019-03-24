Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Фотограф снял видео на камеру и уничтожил матрицу

Всего за полминуты съемки фотограф уничтожил камеру стоимостью 2200 долларов

Евгений Опанасенко
Сегодня, 11:39
Мощный лазер сжег матрицу фотокамеры Sony A7s II
Мощный лазер сжег матрицу фотокамеры Sony A7s II
Фото: iguides.ru

Фотограф стал "жертвой" неудачной видеосъемки в тату-салоне, которая стоила ему дорогой фотокамеры. На Reddit мужчина под ником LooseFilters поделился своим печальным опытом, как нельзя снимать видео. Результат процесса уничтожения камеры он показал на своем YouTube-канале.

Фотограф снимал сюжет, как выводят татуировку с помощью лазера при помощи фотокамеры камеру Sony A7s II. Во время записывания процесса видно, как на изображении постепенно появляются артефакты — пятна зеленого цвета. Всего за полминуты такой съемки матрица камеры была буквально уничтожена, а замена ее стоит около 2200 долларов.

Читайте также
ТОП-10 смартфонов 2019 года с лучшей камерой

Выяснилось, что мощный лазер в машинке для выведения тату создает диффузное отражение такой силы, которая выжигает пиксели матрицы, причем этот процесс необратим. Такой лазер может даже повредить незащищенные глаза, но намного сильнее от него пострадает сенсор камеры, который захватывает примерно в 100 раз больше света, нежели глаз человека. Стоит также отметить, что в зоне риска любая техника с цифровыми фотокамерами: смартфоны и планшеты.

Смотрите также в сюжете о том, как Потап публикует провокационные фото со звездами:

Напомним, что ранее Sony разработала сверхкачественную камеру для смартфонов. А недавно Xiaomi улучшила камеру Redmi Note 7 свежим обновлением.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Еще несколько материалов по теме:
Фото украинца признали лучшим на международном конкурсе ТОП-10 смартфонов 2019 года с лучшей камерой Смартфон Samsung с тройной камерой получился дешевле Xiaomi Назван смартфон с самой лучшей фотокамерой в мире
лазер фотокамера фотограф sony тату-салон неудача reddit
Источник: iguides.ru
Реклама

Новости партнеров

Как ухаживать за денежным деревом, чтобы оно приносило удачу
Как ухаживать за денежным деревом, чтобы оно приносило удачу
Андрей Миронов: роман с Фатеевой, два брака и любовницы
Андрей Миронов: роман с Фатеевой, два брака и любовницы
Будем помнить: три самых любимых всеми клипа Юлии Началовой
Будем помнить: три самых любимых всеми клипа Юлии Началовой
Трагедии в жизни звезды фильма «Трактористы» Николая Крючкова
Трагедии в жизни звезды фильма «Трактористы» Николая Крючкова

Популярные статьи

Вчера, 14:22Fun

Что святить на Пасху в церкви: список разрешенных продуктов

Вчера, 14:19Шоу-бизнес

Пост-шоу "Холостяк. Как выйти замуж": о чем говорили в третьем выпуске

Вчера, 12:38Шоу-бизнес

"Не знаем, что делать": Галкин рассказал о проблемах у Пугачевой

Вчера, 10:54Шоу-бизнес

"Сильно похудела": Настя Каменских удивила стильным образом

Вчера, 10:29Шоу-бизнес

"Ходячий фотошоп": Светлана Лобода разочаровала глубоким декольте

Вчера, 09:44Шоу-бизнес

"Холостяк 2019": Никита Добрынин попросил девушку покинуть шоу до церемонии роз

Вчера, 09:35Техно

Xiaomi выпустила замену MIUI с ароматом мяты

Вчера, 09:30Шоу-бизнес

"Жила в коммуналке": известная российская певица умерла в нищете

Вчера, 08:43Шоу-бизнес

Российская звезда призналась, как решит судьбу сына-гея

Вчера, 07:55Шоу-бизнес

Охранник кладбища рассказал о жуткой мистике на могиле Началовой

Вчера, 07:31Шоу-бизнес

Леся Никитюк засветилась в неприлично коротком мини-платье

22 мартаWellness

Тайны суперфуда: чем полезно наследие ацтеков, семена чиа, и как их принимать

22 мартаWellness

Что такое детокс и в чем его польза

22 мартаFun

Праздник 40 святых 2019: что нельзя делать

22 мартаFun

40 святых 2019: дата, история, традиции и главные приметы праздника

21 мартаШоу-бизнес

17-летняя дочь Веры Брежневой показала идеальную фигуру в купальнике

Новости партнеров

Как ухаживать за денежным деревом, чтобы оно приносило удачу
Как ухаживать за денежным деревом, чтобы оно приносило удачу
Почему звезда «Гостьи из будущего» Алексей Фомкин умер в 26 лет
Почему звезда «Гостьи из будущего» Алексей Фомкин умер в 26 лет
Галкин снял на видео пение Аллы Пугачевой без фонограммы
Галкин снял на видео пение Аллы Пугачевой без фонограммы
Сбежавшую в РФ украинскую звезду уличили в пластике
Сбежавшую в РФ украинскую звезду уличили в пластике
Крестные родители: кому нельзя становиться крестными
Крестные родители: кому нельзя становиться крестными
10 знаменитых женщин с ужасно скверным характером
10 знаменитых женщин с ужасно скверным характером
Анна Михалкова рассказала, почему стыдилась своей мамы
Анна Михалкова рассказала, почему стыдилась своей мамы
Сати Казановой стало стыдно за родителей
Сати Казановой стало стыдно за родителей