Фотограф снял видео на камеру и уничтожил матрицу

Всего за полминуты съемки фотограф уничтожил камеру стоимостью 2200 долларов

Мощный лазер сжег матрицу фотокамеры Sony A7s II Фото: iguides.ru

Фотограф стал "жертвой" неудачной видеосъемки в тату-салоне, которая стоила ему дорогой фотокамеры. На Reddit мужчина под ником LooseFilters поделился своим печальным опытом, как нельзя снимать видео. Результат процесса уничтожения камеры он показал на своем YouTube-канале.

Фотограф снимал сюжет, как выводят татуировку с помощью лазера при помощи фотокамеры камеру Sony A7s II. Во время записывания процесса видно, как на изображении постепенно появляются артефакты — пятна зеленого цвета. Всего за полминуты такой съемки матрица камеры была буквально уничтожена, а замена ее стоит около 2200 долларов.

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Выяснилось, что мощный лазер в машинке для выведения тату создает диффузное отражение такой силы, которая выжигает пиксели матрицы, причем этот процесс необратим. Такой лазер может даже повредить незащищенные глаза, но намного сильнее от него пострадает сенсор камеры, который захватывает примерно в 100 раз больше света, нежели глаз человека. Стоит также отметить, что в зоне риска любая техника с цифровыми фотокамерами: смартфоны и планшеты.

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Напомним, что ранее Sony разработала сверхкачественную камеру для смартфонов. А недавно Xiaomi улучшила камеру Redmi Note 7 свежим обновлением.

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