Фотокамеры смартфонов готовятся преодолеть рубеж в 150 МП

Samsung тестирует 150-мегапиксельный сенсор наряду с 64-мегапиксельным телеобъективом и 16-мегапиксельным широкоугольным сенсором

Samsung гордится тем, что одной из лучших функций Galaxy S20 Ultra является ее основная камера с разрешением 108 МП. Однако это не предел для южнокорейского производителя. Следующий флагман S-серии получит фотокамеру в 150 мегапикселей. Докладчик на корейском техническом форуме clien.net утверждает, что Samsung тестирует спецификации камер для следующей итерации своих телефонов серии S, которые будут называться S21 или S30. Об этом сообщает SamMobile.

Инсайдер также поделился важной информации касательно датчика основной камеры. Количество мегапикселей, как правило, увеличивается с каждым поколением телефонов. Вполне ожидаемо, что S21/S30 не станет исключением, перейдя на внушительные 150 мегапикселей. Ранее эксперты ожидали увидеть такой датчик в Galaxy Note 20, но, похоже, он получит такой же фотосенсор, как модельного ряда Galaxy S20. Поэтому 150 МП фотокамеру стоит ожидать в 2021 году.

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Согласно информации от инсайдера, Samsung тестирует 150-мегапиксельный сенсор наряду с 64-мегапиксельным телеобъективом и 16-мегапиксельным широкоугольным сенсором, а также 3D-камерой ToF. Следующий смартфон также может поставляться с макросъемкой 12 МП, который пока можно найти только на бюджетных устройствах Galaxy A-класса.

Безусловно, такое огромное количество мегапикселей не гарантирует высокого качества камеры. Напротив, такое высокое разрешение создает свои проблемы. К примеру, у Galaxy S20 Ultra отмечалось странное поведение автофокуса, который приводила к размытым фотографиям при съемке объектов крупным планом, хотя это было исправлено с помощью обновлений прошивки от Samsung.

150-мегапиксельный сенсор появится в Galaxy S21/30 Фото: Sammobile

Однако Galaxy S21/S30 может не успеть занять пьедестал в качестве первого телефона со 150-мегапиксельной камерой в мире. По слухам, Xiaomi выпустит такой телефон уже четвертом квартале 2020 года, используя тот же сенсор от Samsung.

Напомним, что ранее iPhone SE неожиданно стал заменой Xiaomi. Также ранее мы составляли рейтинг ТОП-7 доступных смартфонов начала 2020 года.

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