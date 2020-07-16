Галактику Млечный Путь протаранила звезда после термоядерного взрыва

Эксперты обнаружили, что необычайный белый карлик "врезался" в Млечный Путь после термоядерного взрыва сверхновой

Астрономы Уорикского университета заявили, что обнаружили карликовую звезду, которая буквально "врезалась" в нашу галактику Млечный Путь и теперь несется в ней на скорости 900 тыс. км/ч. По мнению ученых, белый карлик, вероятно, когда-то был частью двойной звезды, одна из которых закончила свое существование термоядерным взрывом сверхновой. Об этом сообщает BBC.

Когда белый карлик впервые был обнаружен, ученые заметили, что у звезды была странная вытянутая атмосфера, словно у кометы. Это озадачило исследователей и заставило подробнее изучить странные свойства звезды, чтобы понять ее неизвестное происхождение.

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Затем выяснилось, что звезда, получившая название SDSS J1240 + 6710, движется по нашей галактике со скоростью 900 000 км/ч, оставляя за собой длинный инверсионный след, состоящий из частиц своей атмосферы. Причем движется этот белый карлик с явным ускорением, что намекает на то, что такую скорость ему придало некое катастрофическое событие в прошлом.

Звезда SDSS J1240 + 6710 была отброшена взрывом сверхновой в далеком прошлом Фото: Express

Эту звезду обнаружили в 2015 году, и оказалось, что в ее атмосфере нет типично присутствующих гелия и водорода – вместо этого она состоит из необычной смеси кислорода, неона, магния и кремния. Теперь с помощью космического телескопа "Хаббл" международная команда ученых выявила в атмосфере белого карлика еще и углерод, натрий и алюминий – все эти элементы появились там в результате термоядерного взрыва сверхновой.

Ученые также смогли измерить массу звезды – для белого карлика она оказалась крайне небольшой и составила около 40% массы Солнца, что соответствует предположению о частичной сверхновой, не полностью разрушившей звезду. Таким образом, SDSS J1240+6710 вполне может быть звездой, пережившей вспышку сверхновой в далеком прошлом. Кинетическая энергия от взрыва отбросила карликовую звезду и придала ей огромную скорость, сделав из нее космического странника, который бороздит просторы Вселенной.

Исследование было опубликовано в ежемесячном научном журнале Королевского астрономического общества.

Напомним, ранее аппарат NASA побил космический рекорд. А недавно во Вселенной обнаружили звезду со странным поведением.

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