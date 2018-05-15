Гарвардские ученые успешно работают над "рецептом" вечной молодости

Цель рискованного предприятия — иметь тело и ум 22-летнего, но опыт 130-летнего

Вечная молодость реальна. Фото: Point

Стартап, созданный при Гарвардском университете начал эксперименты по омоложению. Цель рискованного предприятия — "иметь тело и ум 22-летнего, но опыт 130-летнего". Однако пока до человека дело не дошло.

Лаборатория известного ученого Джорджа Черча пока обещает хозяевам сделать престарелого пса щенком, отредактировав ДНК.

Уверенность генетиков основана на успешных экспериментах с более примитивными формами жизни, такими как черви и мухи. Лабораратория Черча проверила также более 60 различных генотерапий на мышах. Наилучшие результаты показал метод редактирования генов CRISPR.

"Мы провели ряд экспериментов с мышами, теперь наступил черед собак. А потом мы доберемся и до людей. Мы должны быть уверены, что люди будут в безопасности", — говорит Джордж Черч.

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