Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.
Принять
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Где конец Вселенной: ученые дали ответ

Заканчивается ли огромное космическое пространство или у него нет края – ответ на этот вопрос попытались найти три телескопа

Евгений Опанасенко
Сегодня, 10:54

Является ли Вселенная конечной или бесконечной? Ответ на этот вопрос ученые однозначно дать не могут. Но приводят несколько гипотез, которые в равной степени подтверждают оба суждения.

Читайте также:
Астрономы обнаружили крупнейший взрыв в истории Вселенной: фото

Все еще возможно, что Вселенная конечна. Т.е. космическое пространство может заканчиваться где-нибудь. Все, что мы знаем наверняка, это то, что его размер гораздо больше, чем мы можем наблюдать. В основном потому, что самые дальние края Вселенной, которые мы видим, не похожи на края в привычном нам понимании.

Наблюдаемая Вселенная по-прежнему огромна, но она, вероятно, имеет свои пределы. Это потому, что Вселенная не бесконечно старая – это подтверждают многие наблюдения и эксперименты. Исследования показали, что она родилась в результате Большого взрыва, произошедшего около 13,8 миллиардов лет назад. Этот факт означает, что свету пришлось "путешествовать" 13,8 миллиардов лет. Ученые почти уверены, что за пределами нашей сферы наблюдения существует еще не открытое пространство – просто свет от него еще не достиг нас.

Смотрите также в сюжете о том, чем астронавты питаются в космосе:

По иронии судьбы Вселенная расширилась со времен Большого взрыва, поэтому объекты, которые мы видим излучающими свет 13,8 миллиардов лет назад, теперь находятся на расстоянии около 46 миллиардов световых лет.

Несколько поколений телескопов – COBE, WMAP и "Планк" – были запущены в космос, чтобы изучить и показать истинную форму Вселенной. Является ли она шарообразной, или плоской, как лист бумаги, а может быть она изогнута в виде тора? Зная ее истинные размеры, ученые смогли бы измерить ее и найти край.

Читайте также:
В глубокой Вселенной обнаружен необъяснимый феномен

Но все три телескопа показали, что Вселенная плоская. Но это ничего не говорит нам о размерах космического пространства – края не видно. Поэтому вопрос о конечности или бесконечности Вселенной все еще остается открытым.

Напомним, что ранее была обнаружена ближайшая к Земле экзопланета. Также ранее ученые дали ответ о том, насколько холодно в космосе.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
Еще несколько материалов по теме:
NASA "забанит" Voyager 2 в космосе на 11 месяцев: в чем причина Астрономы нашли бессмысленно умирающую звезду Ученые просят пользователей интернета искать черные дыры NASA показала полет на Луну от лица астронавтов в 4K: видео
наука космос телескоп ученые вселенная конец света ответы
Источник: Discover Magazine
Реклама

Новости партнеров

57-летняя Жанна Агузарова удивила сеть
57-летняя Жанна Агузарова удивила сеть "пластиковым" лицом
"Как перекосило": 64-летняя Долина шокировала сеть фото
Творожная запеканка без муки и манки
Творожная запеканка без муки и манки
Беляши на кефире: безумно вкусный рецепт
Беляши на кефире: безумно вкусный рецепт

Популярные статьи

Вчера, 08:25Fun

Родительские субботы 2020: календарь поминальных дней на год

13 мартаWellness

Антисептики для рук: какие действительно устраняют вирусы

13 мартаEvents

Пятница, 13-е: действенные обряды и ритуалы

13 мартаEvents

Пятница, 13-е: приметы и ритуалы мистического дня

13 мартаFood

Бельгийские вафли: три рецепта вкуснейшей домашней выпечки

13 мартаEvents

Любовный гороскоп на 2020 год Крысы для всех знаков зодиака

13 мартаШоу-бизнес

Евровидение-2020: все участники конкурса, которые известны на данный момент

13 мартаFun

Супруги счастливо прожили вместе 60 лет и умерли от коронавируса в один день

13 мартаПсихология

Сегодня Всемирный день сна: как поздравить своих друзей

13 мартаFood

Как приготовить пышный бисквит из трех ингредиентов

12 мартаWellness

Грипп в Украине: пять простых правил профилактики

12 мартаFun

Аномально низкий мужчина показал своего брата-гиганта: фото

12 мартаWellness

Коронавирус в Украине: как отличить его от гриппа и ОРВИ

12 мартаFun

"С человеческим лицом": поросенок-мутант напугал фермера, видео

12 мартаFun

Неприличная поза пассажира самолета удивила попутчицу, фото

12 мартаEvents

Общий гороскоп на 2020 год по знакам зодиака

Новости партнеров

Дочь Поляковой ошеломила обнаженным видом в ванной
Дочь Поляковой ошеломила обнаженным видом в ванной
Как сложить блины: 20 способов красивой подачи (фото)
Как сложить блины: 20 способов красивой подачи (фото)
Как приготовить драники просто и вкусно
Как приготовить драники просто и вкусно
Как приготовить блины с банановой начинкой
Как приготовить блины с банановой начинкой
70-летняя Алла Пугачева появилась в неожиданном образе (фото)
70-летняя Алла Пугачева появилась в неожиданном образе (фото)
Хуже сахара: 5 самых вредных продуктов
Хуже сахара: 5 самых вредных продуктов
Ученые назвали смертельную опасность веганства
Ученые назвали смертельную опасность веганства
64-річна Доліна шокувала мережу спотвореним обличчям (фото)
64-річна Доліна шокувала мережу спотвореним обличчям (фото)