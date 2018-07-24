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Геноцид в интернете: в Steam заблокировали 92 тыс. учетных записей

Valve устроили большую волну блокировок аккаунтов за "читерство"

Евгений Опанасенко
Вчера, 13:13
Нечестным игрокам устроили геноцид
Нечестным игрокам устроили геноцид

Компания Valve, владелец крупнейшего сервиса цифровой дистрибуции видеоигр Steam, устроила большую волну блокировок учетных записей.

Разработчики постоянно усовершенствуют методы борьбы с "читерами", разрабатывая защитные программы и блокируя пользователей, но, как показала практика, — это мало кого останавливает. Поэтому Valve пошли на кардинальные меры – устроили массовый бан.

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Заблокированным игрокам приходит вот такое уведомление
akamaihd.net/

Как показала статистика SteamDB, за прошлую неделю сервис Valve Anti-Cheating заблокировал 92 тыс. учетных записей игроков, которые были уличены в малейшем использовании нечестной игры в сети.

Резкий рост "преступности" среди геймеров начался в марте 2017 года, когда вышла популярная видеоигра Playerunknown's Battlegrounds. Пик банов пришелся на январь 2018, когда Valve заблокировала 142 672 аккаунта и 1 млн 423 тыс. 530 игроков.

Напомним, что ранее 16-летний хакер воровал пароли от электронных кошельков, а корейцу дали тюремный срок за "читерство".

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Источник: gagadget.com
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