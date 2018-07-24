Геноцид в интернете: в Steam заблокировали 92 тыс. учетных записей

Valve устроили большую волну блокировок аккаунтов за "читерство"

Нечестным игрокам устроили геноцид

Компания Valve, владелец крупнейшего сервиса цифровой дистрибуции видеоигр Steam, устроила большую волну блокировок учетных записей.

Разработчики постоянно усовершенствуют методы борьбы с "читерами", разрабатывая защитные программы и блокируя пользователей, но, как показала практика, — это мало кого останавливает. Поэтому Valve пошли на кардинальные меры – устроили массовый бан.

Заблокированным игрокам приходит вот такое уведомление akamaihd.net/

Как показала статистика SteamDB, за прошлую неделю сервис Valve Anti-Cheating заблокировал 92 тыс. учетных записей игроков, которые были уличены в малейшем использовании нечестной игры в сети.

Резкий рост "преступности" среди геймеров начался в марте 2017 года, когда вышла популярная видеоигра Playerunknown's Battlegrounds. Пик банов пришелся на январь 2018, когда Valve заблокировала 142 672 аккаунта и 1 млн 423 тыс. 530 игроков.

Напомним, что ранее 16-летний хакер воровал пароли от электронных кошельков, а корейцу дали тюремный срок за "читерство".