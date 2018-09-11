Гибкий смартфон Samsung превзойдет iPhone XS по цене

Samsung выпустит всего 120 тысяч экземпляров данного смартфона

Samsung Galaxy X покажут в ноябре. Фото: Tudo em Tecnologia

Гибкий и складываемый смартфон Samsung Galaxy X будет выпущен очень ограниченным тиражом, что сделает его самым дорогим массовым смартфоном компании, сообщает AndroidHeadlines. На старте продаж в Китае смартфон будет стоит 10 тысяч юаней (41 тысячу гривен).

Смартфон будет не столько практичным, сколько мощным, технологичным, а главное – имиджевым. Модель Galaxy X будет демонстрировать достижения Samsung в области разработки гибких дисплеев. Также смартфон получит ультразвуковой дактилоскопический сканер, встроенный под экран, который безошибочно распознает отпечаток даже мокрого пальца.

Один из концептов Samsung Galaxy X Фото: rgo4.com

Сам смартфон будет подобен планшету с 7,3-дюймовым OLED экраном, соотношением сторон 21:9 и разрешением 3360×1440 пикселей. Питает аппаратную начинку аккумулятор на 6000 мАч.

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Samsung выпустит всего 120 тысяч экземпляров данного смартфона, так как не ожидает массового спроса на новинку из-за огромной цены. Презентация гибкого Samsung Galaxy X намечена на ноябрь 2018 года.

Напомним, что ранее эксперты составили ТОП-10 лучших смартфонов в мире, который возглавили флагманы Samsung и Xiaomi. Более того, устройства Samsung даже возглавили рейтинг смартфонов с лучшим экраном в мире.