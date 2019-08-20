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Гигантский шар из космоса ночью осветил остров: что это было

Огромный метеорит пролетел над островом Сардиния, оставив за собой длинный светящийся шлейф

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 13:26
Огненный шар видели в небе Франции, Испании и даже в Тунисе
Огненный шар видели в небе Франции, Испании и даже в Тунисе
Фото: The Daily Mail

По данным NASA, ежегодно на Землю падает 100 тонн пыли и частиц размером с песчинку. И примерно раз в год в атмосферу Земли попадает метеорит размером с автомобиль, который создает "гигантский огненный шар", но сгорает, прежде чем удариться о поверхность планеты, сообщает CNET.

Смотрите также в сюжете о том, как метеоритный дождь напугал жителей Австралии:

16 августа в 20:39 по Гринвичу жители Сардинии стали свидетелями, как огромный шар ослепительной яркости осветил весь остров. Один из водителей оказался очевидцем космического события, зафиксировав полет сгорающего в атмосфере метеора на камеру видеорегистратора.  

Что характерно, вспышка света была настолько мощной, что ее зарегистрировали во Франции, Италии и даже в африканском Тунисе. В целом поступило 93 сообщения от очевидцев, многие из которых были уверены, что увидели НЛО.

Напомним, что ранее космическая обсерватория SOHO записала на видео момент, как комета на огромной скорости врезается в Солнце. По словам астрономов, объект является одной околосолнечных комет Крейца, образовавшихся несколько столетий назад.

Также недавно на Юпитере зафиксировали таинственный взрыв невероятной мощности, который был вызван падением огромного метеорита, породивший яркую вспышку.

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Источник: CNET
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