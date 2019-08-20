Гигантский шар из космоса ночью осветил остров: что это было

Огромный метеорит пролетел над островом Сардиния, оставив за собой длинный светящийся шлейф

Огненный шар видели в небе Франции, Испании и даже в Тунисе Фото: The Daily Mail

По данным NASA, ежегодно на Землю падает 100 тонн пыли и частиц размером с песчинку. И примерно раз в год в атмосферу Земли попадает метеорит размером с автомобиль, который создает "гигантский огненный шар", но сгорает, прежде чем удариться о поверхность планеты, сообщает CNET.

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16 августа в 20:39 по Гринвичу жители Сардинии стали свидетелями, как огромный шар ослепительной яркости осветил весь остров. Один из водителей оказался очевидцем космического события, зафиксировав полет сгорающего в атмосфере метеора на камеру видеорегистратора.

WOW!!! Did you see this?? Enormous #meteor falling in the skies over #Torregrande, #Sardinia, Italy late yesterday evening 16th of August! Video by ClaudiuPorcu via Astro Unisiena #severeweather#photographypic.twitter.com/V4QWwK6X1y — WEATHER/ METEO WORLD (@StormchaserUKEU) August 17, 2019

Что характерно, вспышка света была настолько мощной, что ее зарегистрировали во Франции, Италии и даже в африканском Тунисе. В целом поступило 93 сообщения от очевидцев, многие из которых были уверены, что увидели НЛО.

Gracias a @RedSpmn por su ayuda para darle forma a nuestra estación de vídeo detección de bólidos, a Albert por el aviso, y a todos los que forman parte del grupo de bólidos de @IbizaAstronomia AAE, porque el proyecto ya es una realidad y está dando sus frutos. #bólido#meteoropic.twitter.com/AXRkV4zewx — AAE (@IbizaAstronomia) August 17, 2019

Напомним, что ранее космическая обсерватория SOHO записала на видео момент, как комета на огромной скорости врезается в Солнце. По словам астрономов, объект является одной околосолнечных комет Крейца, образовавшихся несколько столетий назад.

Также недавно на Юпитере зафиксировали таинственный взрыв невероятной мощности, который был вызван падением огромного метеорита, породивший яркую вспышку.

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