Гигантский шар из космоса ночью осветил остров: что это было

Огромный метеорит пролетел над островом Сардиния, оставив за собой длинный светящийся шлейф

По данным NASA, ежегодно на Землю падает 100 тонн пыли и частиц размером с песчинку. И примерно раз в год в атмосферу Земли попадает метеорит размером с автомобиль, который создает "гигантский огненный шар", но сгорает, прежде чем удариться о поверхность планеты, сообщает CNET.

16 августа в 20:39 по Гринвичу жители Сардинии стали свидетелями, как огромный шар ослепительной яркости осветил весь остров. Один из водителей оказался очевидцем космического события, зафиксировав полет сгорающего в атмосфере метеора на камеру видеорегистратора.

WOW!!! Did you see this?? Enormous #meteor falling in the skies over #Torregrande, #Sardinia, Italy late yesterday evening 16th of August! Video by ClaudiuPorcu via Astro Unisiena #severeweather#photographypic.twitter.com/V4QWwK6X1y