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Гигантский телескоп FAST начал искать жизнь во Вселенной

Китай поможет искать жизнь за пределами Земли лучше и точнее при помощи радиотелескопа FAST

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 13:41
Чувствительность 500-метрового телескопа FAST в 2,5 раза выше, чем у любого другого в мире
Чувствительность 500-метрового телескопа FAST в 2,5 раза выше, чем у любого другого в мире
Фото: The South African

Китай 11 января официально запустил крупнейший в мире радиотелескоп под названием Sky Eye или FAST. Он будет использоваться для космических исследований и поможет искать внеземную жизнь, сообщает официальное информационное агентство Синьхуа.

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FAST обладает размером в 30 футбольных полей или 500 метров в диаметре, что делает его самым большим радиотелескопом с заполненной апертурой. Телескоп FAST использует фиксированный основной рефлектор, размещенный в естественном карстовом углублении, который отражает радиоволны на приемник, подвешенный на высоте 140 метров.

Строительство объекта было завершено еще в 2016 году и с тех пор проходили испытания. На прошедших выходных телескоп получил национальное разрешение на запуск в эксплуатацию. По словам главного инженера проекта Цзян Пэна, чувствительность Sky Eye как минимум в 2,5 раза выше, чем у любого другого в мире.

Во время испытательных работ проект также получил некоторые ценные научные данные. К примеру, в 2019 году FAST обнаружил загадочные радиосигналы, предположительно полученные от источника на расстоянии около 3 миллиардов световых лет от Земли. В течение августа и сентября телескоп обнаружил более 100 быстрых радиовсплесков (FRB). В будущем проект поможет пролить свет на обнаружение низкочастотных гравитационных волн и межзвездных молекул в течение следующих 3-5 лет.

Напомним, что ранее телескоп "Хаббл" сделал неожиданное открытие во Вселенной. А в США ученые взялись за разгадку главной тайны Вселенной.

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Источник: Popular Science
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