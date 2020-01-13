Гигантский телескоп FAST начал искать жизнь во Вселенной
Китай поможет искать жизнь за пределами Земли лучше и точнее при помощи радиотелескопа FAST
Китай 11 января официально запустил крупнейший в мире радиотелескоп под названием Sky Eye или FAST. Он будет использоваться для космических исследований и поможет искать внеземную жизнь, сообщает официальное информационное агентство Синьхуа.
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FAST обладает размером в 30 футбольных полей или 500 метров в диаметре, что делает его самым большим радиотелескопом с заполненной апертурой. Телескоп FAST использует фиксированный основной рефлектор, размещенный в естественном карстовом углублении, который отражает радиоволны на приемник, подвешенный на высоте 140 метров.
Строительство объекта было завершено еще в 2016 году и с тех пор проходили испытания. На прошедших выходных телескоп получил национальное разрешение на запуск в эксплуатацию. По словам главного инженера проекта Цзян Пэна, чувствительность Sky Eye как минимум в 2,5 раза выше, чем у любого другого в мире.
Во время испытательных работ проект также получил некоторые ценные научные данные. К примеру, в 2019 году FAST обнаружил загадочные радиосигналы, предположительно полученные от источника на расстоянии около 3 миллиардов световых лет от Земли. В течение августа и сентября телескоп обнаружил более 100 быстрых радиовсплесков (FRB). В будущем проект поможет пролить свет на обнаружение низкочастотных гравитационных волн и межзвездных молекул в течение следующих 3-5 лет.
Напомним, что ранее телескоп "Хаббл" сделал неожиданное открытие во Вселенной. А в США ученые взялись за разгадку главной тайны Вселенной.
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