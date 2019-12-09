Глава Microsoft забрал домой прототип игровой приставки будущего

До выхода Xbox Project Scarlett в продажу остается ровно год, а Фил Спенсер уже во всю наслаждается возможностями игровой приставки будущего

Xbox Project Scarlett будет конкурировать с Sony PlayStation 5 в следующем десятилетии Фото: Unsplash

Глава игрового подразделения Microsoft Xbox Game Studios Фил Спенсер признался в Twitter, что забрал домой игровую приставку Xbox Project Scarlett и играет в нее. Xbox Project Scarlett является игровой приставкой будущего, которая поступит в продажу в период зимних праздников в конце 2020 года и будет главным конкурентом Sony PlayStation 5 в следующем десятилетии.

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Вероятно, что разработка игровой приставки от Microsoft оказалась достаточно продвинутой и близкой к завершению, чтобы Спенсер смог забрать ее домой и оценить ее возможности уже сейчас – о таком "подарке" мечтают миллионы геймеров по всему миру.

Спенсер отметил, что несмотря на то, что до выхода Xbox Project Scarlett остается ровно год, игровая приставка уже является полностью работоспособной и способна выполнять большинство ожидаемых основных функций. Легко понять, почему глава Xbox сделал прототип своей "основной консолью", поскольку он уже может играть в игры для Xbox One и более старых версий, получать доступ к онлайн-функциям и подключаться к таким аксессуарам, как беспроводной контроллер Xbox Elite Series 2.

Фил Спенсер Фото: The Verge

Также факт наличия рабочего прототипа намекает на то, что устройство готово как минимум на 85% и весь следующий год Xbox Project Scarlett будет подвергаться интенсивному тестированию и оптимизации, чтобы убедиться, что все работает как можно более гладко, а Спенсер самолично является участником бета-тестирования.

Стоит напомнить, что в 2005 году из-за спешки выпустить свою игровую приставку Xbox 360 раньше, чем PlayStation 3, Microsoft уделила слишком мало внимания тестированию. В результате почти вся первая ревизия консоли была забракована – этот технический просчет запомнился в истории игровой индустрии как "проблема трех красных огней", и стоила корпорации огромных убытков.

Напомним, что ранее Sony поставила "крест" на портативных приставках PlayStation. Также мы рассказывали о технических особенностях нового Xbox в частности то, что он сможет загружать игры почти мгновенно.

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