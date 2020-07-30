Глава Steam назвал победителя в битве между Xbox Series X и PlayStation 5

По мнению Гейба Ньюэлла, Xbox Series X побеждает PlayStation 5 в следующем поколении игровых приставок

До выхода консолей следующего поколения PlayStation 5 и Xbox Series X осталось еще несколько месяцев. Но уже сейчас идут жаркие споры о том, кто станет победителем в битве игровых приставок. В прошлом поколении безоговорочно победила PlayStation 4, но в следующие 5-7 лет Microsoft может взять реванш, считает глава Valve Гейб Ньюэлл.

Основатель невероятно популярного сервиса Steam для компьютеров серьезно считает, что Xbox Series X будет превосходить продукт Sony в лице PS5. На конференции The Project знаменитого разработчика спросили, какая из предстоящих консолей будет лучше. "Xbox", – ответил он даже не задумываясь. Когда ведущий спросил почему, Ньюэлл сказал: "Потому что это так".

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Нет ничего удивительно, что генеральный директор выбрал Xbox Series X. В то время как Sony лишь недавно начала распространять некоторые из своих консольных эксклюзивов в Steam, Microsoft уже давно пытается интегрировать свои игровые приставки с компьютерами, и Series X ничем не будет отличаться. В целом Xbox очень похож на обычный компьютер.

Однако разница в игровых приставках есть, причем у каждой есть свои сильные и слабые стороны. В то время как Xbox Series X может похвастаться большей общей вычислительной мощностью, PS5 обладает более быстрым SSD-накопителем. Накопитель может передавать сжатые данные со скоростью не более 9 ГБ/с – что в два раза быстрее, чем у Xbox Series X с его максимумом в 4,8 ГБ/с. После распаковки данные на приставке от Sony можно обрабатывать со скоростью 5,5 ГБ/с, что опять-таки примерно в два раза быстрее, чем 2,4 ГБ/с, с которыми может работать консоль Microsoft. Такая скорость вынудила Epic Games даже переписать части движка Unreal Engine под разные приставки.

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Тем не менее Sony уверена, что PS5 станет одной из самых продаваемых консолей в мире, и планирует отгрузить 120-170 миллионов устройств в течение пятилетнего срока службы. Ожидается, что в свою очередь Microsoft удвоит количество устройств Xbox Series X, так как ожидает повышенный спрос на свою продукцию.

PlayStation 5 (слева) и XBox Series X (справа) Фото: Игромания

Напомним, что ранее, по мнению аналитиков, PlayStation 5 выиграла битву приставок задолго до ее начала. Также мы рассказывали о технических особенностях нового Xbox, в частности то, что он сможет загружать игры почти мгновенно.

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