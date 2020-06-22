Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Главный конкурент Tesla выпустит завидный электромобиль

Сегодня, 16:36

Презентацию 4-дверного электрокара перенесли на сентябрь 2020 года и покажут в онлайн-презентации

Один из конкурентов Tesla, американская Lucid Motors постепенно возвращается к работе после переноса официального анонса своего предстоящего роскошного седана Lucid Air, который был обещан еще в марте. Но из-за пандемии коронавируса автопроизводитель электромобилей заявил, что демонстрация новинки переносится на 9 сентября 2020 года.

Напомним, что Lucid Air первоначально планировалось представить на Нью-Йоркском международном автосалоне в апреле. Но теперь даже сентябрьское мероприятие Lucid Motors будет в рамках онлайн-презентации, где зрители смогут увидеть окончательный дизайн интерьера и экстерьера роскошного электромобиля и узнать больше о спецификациях, конфигурациях и ценах.

Смотрите также в сюжете о том, как мировой тренд электрокаров заполонил Украину:

Как и многие компании, Lucid также отправили своих работников домой на фоне усиления пандемии, чтобы помочь замедлить распространение вируса. Теперь сотрудники начинают поэтапно возвращаться к работе, что соответствует местным и государственным требованиям возобновить разработку первого EV компании.

Lucid Air выглядит как главный и амбициозный конкурент Tesla
Lucid Air выглядит как главный и амбициозный конкурент Tesla

На данный момент Lucid выглядит как главный и амбициозный конкурент Tesla. Хотя с момента основания в 2007 году, Lucid Motors так и не выпустила ни одного серийного авто, а лишь дразнит публику прототипами. Параллельно традиционные автопроизводители также пытаются выпустить свои модели электромобилей, но до сих пор никто так и не приблизился к уровню успеха, которого достигла компания Илона Маска.

Читайте также:
У новой Tesla Model 3 оторвался руль на скорости: фото

Первоначально машина именовалась как Atieva Atvus, но в 2016 году проект был переименован в Lucid Air. Полноприводный электромобиль получил двигатель мощностью 1000 л.с. 4-дверный седан способен развивать максимальную скорость в 376 км/час. В топовом вариант машина сможет проезжать без подзарядки до 640 километров.

Напомним, что ранее Tesla Model Y разгневала владельцев – у электромобиля нашлась масса проблем. В то же время Илон Маск начинает выпуск грузового тягача Tesla Semi.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
Еще несколько материалов по теме:
Взрыв гнева: в Киеве группа мужчин с палками атаковала машину и избила водителя (видео) В Украине усложняют регистрацию купленных за границей автомобилей Производство авто в Украине рухнуло в четыре раза Какие детали "вымирают" в современных автомобилях
авто автомобили Tesla электрокары электромобили
Источник: TechSpot
Реклама

Новости партнеров

Названа сумма, которая поможет Ефремову избежать тюрьмы
Названа сумма, которая поможет Ефремову избежать тюрьмы
Что мужчинам нельзя знать о женщинах
Что мужчинам нельзя знать о женщинах
Саливанчук во второй раз станет мамой – трогательные фото
Саливанчук во второй раз станет мамой – трогательные фото
Легендарный повар раскрыл секрет восхитительного пюре
Легендарный повар раскрыл секрет восхитительного пюре

Популярные статьи

Сегодня, 11:36Wellness

Как похудеть в ногах быстро и эффективно: ТОП-5 советов

Сегодня, 11:11Шоу-бизнес

День рождения Сергея Притулы: ТОП-5 гугл-запросов о популярном ведущем

Сегодня, 05:55Fun

Кот научился улыбаться и прославился в интернете: курьезные фото

Вчера, 13:31Events

Кольцевое солнечное затмение 21 июня: что нельзя делать в этот день

Вчера, 11:08Events

День медика-2020: поздравления с праздником в прозе и стихах

Вчера, 09:37Events

Сегодня День отца: поздравления любимому папе

Вчера, 09:00Шоу-бизнес

Постер Памелы Андерсон и вишневый торт: неожиданные факты о принце Уильяме

Вчера, 08:54Fun

Сегодня День летнего солнцестояния: интересные факты и приметы

Вчера, 08:28Events

День медика-2020 в Украине: история и значение праздника

Вчера, 06:00Events

Поздравления с Днем отца: яркие и прикольные открытки и пожелания

Вчера, 05:05Events

21 июня: какой сегодня праздник, что нельзя делать и приметы дня

20 июняАфиша

Николь Кидман – 53! ТОП-5 фильмов с оскароносной актрисой

20 июняFood

Быстрый рецепт вишневого ликера

20 июняШоу-бизнес

Певица Джамала стала мамой во второй раз

19 июняEvents

Гороскоп на 20 июня: как знаки зодиака проведут свой выходной

19 июняFood

Петров пост-2020: рецепты постной выпечки с вишней

Новости партнеров

Любимица Киркорова ошеломила, показав лицо маленькой дочери
Любимица Киркорова ошеломила, показав лицо маленькой дочери
Фахрие полюбила его именно таким
Фахрие полюбила его именно таким
Как Тина Кароль выглядела до пластики: архивное фото
Как Тина Кароль выглядела до пластики: архивное фото
Вера Брежнева попала под жесткую критику из-за клипа с Монатиком
Вера Брежнева попала под жесткую критику из-за клипа с Монатиком
Наташа Королева показала свою сестру
Наташа Королева показала свою сестру
Как приготовить вкуснейший коблер
Как приготовить вкуснейший коблер
Как приготовить драники просто и вкусно
Как приготовить драники просто и вкусно
Ефремов мог совершить смертельную аварию вместе с любовницей
Ефремов мог совершить смертельную аварию вместе с любовницей

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять