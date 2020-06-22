Главный конкурент Tesla выпустит завидный электромобиль

Презентацию 4-дверного электрокара перенесли на сентябрь 2020 года и покажут в онлайн-презентации

Один из конкурентов Tesla, американская Lucid Motors постепенно возвращается к работе после переноса официального анонса своего предстоящего роскошного седана Lucid Air, который был обещан еще в марте. Но из-за пандемии коронавируса автопроизводитель электромобилей заявил, что демонстрация новинки переносится на 9 сентября 2020 года.

Напомним, что Lucid Air первоначально планировалось представить на Нью-Йоркском международном автосалоне в апреле. Но теперь даже сентябрьское мероприятие Lucid Motors будет в рамках онлайн-презентации, где зрители смогут увидеть окончательный дизайн интерьера и экстерьера роскошного электромобиля и узнать больше о спецификациях, конфигурациях и ценах.

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Как и многие компании, Lucid также отправили своих работников домой на фоне усиления пандемии, чтобы помочь замедлить распространение вируса. Теперь сотрудники начинают поэтапно возвращаться к работе, что соответствует местным и государственным требованиям возобновить разработку первого EV компании.

Lucid Air выглядит как главный и амбициозный конкурент Tesla

На данный момент Lucid выглядит как главный и амбициозный конкурент Tesla. Хотя с момента основания в 2007 году, Lucid Motors так и не выпустила ни одного серийного авто, а лишь дразнит публику прототипами. Параллельно традиционные автопроизводители также пытаются выпустить свои модели электромобилей, но до сих пор никто так и не приблизился к уровню успеха, которого достигла компания Илона Маска.

Первоначально машина именовалась как Atieva Atvus, но в 2016 году проект был переименован в Lucid Air. Полноприводный электромобиль получил двигатель мощностью 1000 л.с. 4-дверный седан способен развивать максимальную скорость в 376 км/час. В топовом вариант машина сможет проезжать без подзарядки до 640 километров.

Напомним, что ранее Tesla Model Y разгневала владельцев – у электромобиля нашлась масса проблем. В то же время Илон Маск начинает выпуск грузового тягача Tesla Semi.

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