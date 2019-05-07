Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Глобальная катастрофа: ученые предсказали шестое массовое вымирание

Человечество ответственно за массовое вымирание миллиона видов растений и животных

Евгений Опанасенко
Сегодня, 07:36
К 2190 году на Земле погибнет до 25% всех видов живых организмов на Земле
К 2190 году на Земле погибнет до 25% всех видов живых организмов на Земле
Фото: Pixabay

Под угрозой полного вымирания сейчас находится 1 миллион видов животных и растений на Земле. Об этом заявили ученые Межправительственной научно-политической платформы по биоразнообразию и экологическим системам (IPBES) докладе во время заседания в штаб-квартире ЮНЕСКО во Франции.

В новом докладе ученые впервые используют термин "Шестое массовое вымирание". Однако в отличие от пяти предыдущих, новой причиной называют не глобальные катаклизмы, а деятельность человека. Как утверждают биологи, человечество в ближайшее десятилетие будет ответственно за вымирание миллиона видов растений и животных.

Инфографика шестого массового вымирания
Инфографика шестого массового вымирания
Фото: Nature.com

"Около миллиона видов уже находятся под угрозой исчезновения, для многих это произойдет в ближайшие десятилетия. Такого массового вымирания видов не происходило за последние 10 миллионов лет", – говорится в документе.

Ключевыми факторами, влияющими на биоразнообразие, авторы доклада называют изменения в землепользовании, прямое использование живых организмов (например, охота), изменение климата, загрязнение окружающей среды и распространение инвазивных видов.

Читайте также
Миру грозит наступление глобального катаклизма: новое исследование геологов

По данным исследователей, 75% суши, 40% Мирового океана и 50% рек уже "демонстрируют деградацию из-за деятельности человека". Под угрозой находятся более 40% амфибий, 33% рифовых кораллов и более трети морских млекопитающих. Данных о насекомых меньше, но, по предварительным оценкам, вымирание угрожает 10% видов.

При сохранении негативной тенденции, к 2190 году на Земле вообще может не остаться насекомых, что коренным образом изменит всю биосферу. В докладе также отмечается, что с XVI века вымерло не менее 680 видов позвоночных. Согласно средним оценкам по всем группам растений и животных вымирание угрожает 25% видов.

Читайте также
К 2100 году в Африке вымрет половина видов животных – ООН

Исследователи считают, что неутешительную картину можно попытаться изменить благодаря преобразующим изменениям. Под самими "преобразующими изменениями" имеется в виду полная реорганизация системы жизни человечества в сфере экономики, технологий и социального развития, для чего потребуется изменить существующие ценности и цели.

Смотрите также в сюжете о том, какие животные лечат людей:

Напомним, что ранее была разгадана тайна первого массового вымирания на Земле. Насекомые оказываются самым хрупким видом, ученые уже заявляли, что популяция пчел находится под угрозой вымирания

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Еще несколько материалов по теме:
МВФ придумал всемирный налог на углекислый газ Мрачный субботник на Эвересте: с горы убрали 3 тонны мусора и трупы Слоны стали чаще нападать на людей: ученые назвали причину Еще одна европейская столица запретит дизельные и бензиновые машины
животные экология ученые будущее вымирание биология
Источник: Hi-News
Реклама

Новости партнеров

Торт без выпечки за 10 минут всего из 3-х ингредиентов
Торт без выпечки за 10 минут всего из 3-х ингредиентов
Еврейский салат за 10 минут. Семья останется довольна
Еврейский салат за 10 минут. Семья останется довольна
Галкин снял на видео пение Аллы Пугачевой без фонограммы
Галкин снял на видео пение Аллы Пугачевой без фонограммы
Тупой и еще тупее: топ-5 самых глупых знаков зодиака
Тупой и еще тупее: топ-5 самых глупых знаков зодиака

Популярные статьи

Сегодня, 07:19Fun

Сегодня в Украине отмечается Радоница 2019

Вчера, 20:43Психология

Гороскоп на завтра: Дев ждет завал на работе, а Рыбам придется экономить

Вчера, 17:47Шоу-бизнес

Меган Маркл стала мамой: роды, крестные ребенка и другие подробности

Вчера, 16:43Шоу-бизнес

Меган Маркл родила: известен пол ребенка

Вчера, 08:26Fun

Чудо-диета: похудевшая на 36 кг женщина раскрыла секрет сброса веса

Вчера, 07:50Техно

Телескоп "Хаббл" получил невероятное фото из глубокого космоса

Вчера, 05:33Психология

Гороскоп на сегодня: Львам придется рисковать, а Скорпионам можно тратить деньги

5 маяПсихология

Гороскоп на завтра: Тельцы останутся довольны собой, а Раков ждет сюрприз

5 маяШоу-бизнес

В Израиле отменили старт "Евровидения 2019": что случилось

5 маяПсихология

Гороскоп на неделю: Овнам нужно навести порядок в финансах, а Водолеев ждет популярность

4 маяПсихология

Гороскоп на завтра: Водолеям пойдет на пользу диета, а Дев ждет увлекательное знакомство

4 маяТехно

Microsoft планирует вернуть эпоху Windows XP и Windows 7

4 маяFun

Радоница 2019: традиции и приметы

4 маяFun

Поминальные дни 2019: обычаи и что нельзя делать

4 маяШоу-бизнес

Остался ни с чем: Мурат Налчаджиоглу лишился бизнеса после развода с Ани Лорак

4 маяШоу-бизнес

"Холостяк 9": кто покинул шоу и подробности девятого выпуска

Новости партнеров

Умер популярный российский актер, сын известного режиссера
Умер популярный российский актер, сын известного режиссера
Как завтракать, чтобы похудеть: три простых совета
Как завтракать, чтобы похудеть: три простых совета
Жизнь среди мажоров: реальная история небогатой студентки МГИМО
Жизнь среди мажоров: реальная история небогатой студентки МГИМО
Конец истории, или кто сегодня дарит Алсу букеты роз
Конец истории, или кто сегодня дарит Алсу букеты роз
Наследники Людмилы Зыкиной, получившие 270 млн, живут в нищете
Наследники Людмилы Зыкиной, получившие 270 млн, живут в нищете
Три брака Ирины Алферовой: рукоприкладство первого мужа и измены
Три брака Ирины Алферовой: рукоприкладство первого мужа и измены
Вера Брежнева показала шикарную фигуру на подиуме в Париже (фото)
Вера Брежнева показала шикарную фигуру на подиуме в Париже (фото)
Нагиев назвал свой роман с Ларисой Гузеевой «всплеском»
Нагиев назвал свой роман с Ларисой Гузеевой «всплеском»