Глобальная катастрофа: ученые предсказали шестое массовое вымирание

Человечество ответственно за массовое вымирание миллиона видов растений и животных

К 2190 году на Земле погибнет до 25% всех видов живых организмов на Земле Фото: Pixabay

Под угрозой полного вымирания сейчас находится 1 миллион видов животных и растений на Земле. Об этом заявили ученые Межправительственной научно-политической платформы по биоразнообразию и экологическим системам (IPBES) докладе во время заседания в штаб-квартире ЮНЕСКО во Франции.

В новом докладе ученые впервые используют термин "Шестое массовое вымирание". Однако в отличие от пяти предыдущих, новой причиной называют не глобальные катаклизмы, а деятельность человека. Как утверждают биологи, человечество в ближайшее десятилетие будет ответственно за вымирание миллиона видов растений и животных.

Инфографика шестого массового вымирания Фото: Nature.com

"Около миллиона видов уже находятся под угрозой исчезновения, для многих это произойдет в ближайшие десятилетия. Такого массового вымирания видов не происходило за последние 10 миллионов лет", – говорится в документе.

Ключевыми факторами, влияющими на биоразнообразие, авторы доклада называют изменения в землепользовании, прямое использование живых организмов (например, охота), изменение климата, загрязнение окружающей среды и распространение инвазивных видов.

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По данным исследователей, 75% суши, 40% Мирового океана и 50% рек уже "демонстрируют деградацию из-за деятельности человека". Под угрозой находятся более 40% амфибий, 33% рифовых кораллов и более трети морских млекопитающих. Данных о насекомых меньше, но, по предварительным оценкам, вымирание угрожает 10% видов.

При сохранении негативной тенденции, к 2190 году на Земле вообще может не остаться насекомых, что коренным образом изменит всю биосферу. В докладе также отмечается, что с XVI века вымерло не менее 680 видов позвоночных. Согласно средним оценкам по всем группам растений и животных вымирание угрожает 25% видов.

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Исследователи считают, что неутешительную картину можно попытаться изменить благодаря преобразующим изменениям. Под самими "преобразующими изменениями" имеется в виду полная реорганизация системы жизни человечества в сфере экономики, технологий и социального развития, для чего потребуется изменить существующие ценности и цели.

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Напомним, что ранее была разгадана тайна первого массового вымирания на Земле. Насекомые оказываются самым хрупким видом, ученые уже заявляли, что популяция пчел находится под угрозой вымирания.

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