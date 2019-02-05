Глобальное потепление поменяет цвет воды

В ближайшем будущем воды мирового океана могут окраситься в зеленый цвет

Цвет воды поменяется с синего на зеленый Фото: robertharding.com

В ближайшие 100 лет мировой океан сменит цвет с синего на зеленый из-за Глобального потепления. Такой вывод сделали ученые из Массачусетского технологического института (США).

"Через сто лет мировой океан может стать ярко-зеленым у экватора и полюсов. Изменения в его окрасе сильно повлияет на все цепи питания морских существ", — рассказывает ученый Стефания Даткевич.

Воды мирового океана вскоре начнут медленно перекрашиваться Фото: The Ocean Foundation

Цвет воды сменится из-за сине-зеленых водорослей, которые обитают во многих водоемах мира. В результате подъема температуры Земли, произойдет взрывной рост этих водорослей и цианобактерий, которые сменят окрас воды мирового океана. Более того, такие растения представляют угрозу для животных и людей из-за токсинов, которые водоросли выделяют в воду для очистки "жизненного пространства" вокруг себя.

Первые проявления этого феномена у берегов США уже привели к массовой гибели рыбы, птиц и животных, отравленных "кислотой зомби", выделяемой фитопланктоном.

Бурный рост сине-зеленых водорослей сменит цвет воды не планете Фото: wosu.org

Даткевич и ее коллеги заинтересовались более глобальным вопросом — как массовое цветение водорослей повлияет на облик океана в будущем. Для ответа на этот вопрос была создана модель океана, в которой подобные растения и бактерии активно развивались под действием высоких температур. Ученые смоделировали, воды будут выглядеть, если смотреть на них при помощи климатических спутников, наблюдающих за концентрацией хлорофилла в воде.

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Как показали расчеты, цвет мирового океана заметно изменится к 2100 году, что повлечет за собой резкие сдвиги и в экосистемах. Океан станет более контрастным и ярким: число водорослей и нутриентов (химические элементы, необходимые организму человека или животного для обеспечения нормальной жизнедеятельности) в тропиках уменьшится, их воды окрасятся в темно-синий цвет, а количество планктона в приполярных и экваториальных водах возрастет, что сделает эти воды ярко зелеными.

Какие климатические изменения прогнозируют ученые:

Напомним, что ранее мы рассказывали о пяти странных мировых феноменов, которые не может объяснить наука. Также ранее ученые раскрыли тайну происхождения жизни на Земле.

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