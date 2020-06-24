Найдено доказательство существования океана глубоко под землей

Моделирование показало, что новая форма минерала медленнее возвращает воду из глубин земли к поверхности

Под землей есть нечто гигантское и жидкое

При изучении планет и спутников Солнечной системы ученые пришли к выводу, что глубоко под землей тоже может существовать гигантский океан. Однако находится он на недосягаемой для человечества глубине в 600 километров. Ранее такие доводы считались абсурдными, ведь высокая температура в недрах Земли давно бы его испарила. Новое открытие ставит под сомнение прошлые теории, ведь исследования показывают, что круговорот воды на планете устроен гораздо более сложно, и это может повлиять на существование мира в целом. Вероятнее всего, подземный водоем возник на начальных этапах развития планеты.

В сущности, водой в привычном смысле слова назвать это вещество нельзя. Ученые обнаружили брусит — минерал, на 79% состоящий из воды. Но и существование в мантии брусита считалось маловероятным: попав на глубину из верхних слоев, он по всем выкладкам должен был разлагаться на составные части.

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Оказалось, что при распаде минерал образует новую, более устойчивую форму. Эта разновидность брусита выдерживает крайне высокую температуру и огромное давление. Компьютерное моделирование показало, что новая форма минерала медленнее возвращает воду из глубин земли к поверхности, удерживая уровень океана на привычной отметке. Однако, на данный момент ученые просто не понимают, как именно вода возвращается обратно — таких схем в привычном нам мироздании просто не существует.

Геологи даже не могут представить, как на самом деле велик подземный океан. При условии, что мантия нашей планеты всего на 3% состоит из брусита, то океан будет охватывать всю Землю, а глубина его составит несколько километров. Это совершенно невероятное в нынешней научной парадигме явление — с таким же удивлением, к примеру, ученые встретили бы известие о реальности теории полой Земли.

Напомним, что ранее астрономы нашли бессмысленно умирающую звезду. В то же время во Вселенной был обнаружен новый вид черных дыр.

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