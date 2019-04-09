Глупый двоечник: искусственный интеллект провалил школьные тесты

Нейросеть DeepMind набрала крайне низкие баллы по школьной программе для десятого класса

DeepMind не справилась с задачами по математике Фото: ferra.ru

Ученые провели показательный эксперимент, чтобы проверить, насколько искусственный интеллект умнее человека. В качестве подопытного исследователи взяли нейросеть DeepMind и предложили ей самостоятельно разобраться в вопросах школьной программы по математике и решить задачи из уровня десятого класса.

В итоге DeepMind провалила тест, набрав 14 баллов из 40 – такой результат оценили в чуть выше "двойки". Большинство британских школьников получают результаты гораздо лучше. Результаты тестов ученые опубликовали на ресурсе Medium.

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Искусственный интеллект оказался неспособен адекватно оценить задания теста. Если обычный школьник может легко распознать нагромождение цифр, букв и формул, то нейросети это дается с большим трудом. Большую часть времени DeepMind пыталась распознать символы и перевести информацию в удобочитаемый вид для собственного анализа.

Тем не менее, искусственный интеллект способен легко решить сложную математическую задачу. Но, чтобы он мог это сделать, задача должна быть представлена в особой форме, чтобы нейросеть не тратила свои ресурсы на распознавание. Пока что "зрительная" информация обрабатывается нейросетями с трудом, что выливается в такие огорчающие результаты.

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Напомним, что ранее нейросети обучили превращать ужасные рисунки в шедевры за секунду. Также при помощи искусственного интеллекта была улучшена игра DOOM в 8 раз.

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