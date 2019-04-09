Глупый двоечник: искусственный интеллект провалил школьные тесты
Нейросеть DeepMind набрала крайне низкие баллы по школьной программе для десятого класса
Ученые провели показательный эксперимент, чтобы проверить, насколько искусственный интеллект умнее человека. В качестве подопытного исследователи взяли нейросеть DeepMind и предложили ей самостоятельно разобраться в вопросах школьной программы по математике и решить задачи из уровня десятого класса.
В итоге DeepMind провалила тест, набрав 14 баллов из 40 – такой результат оценили в чуть выше "двойки". Большинство британских школьников получают результаты гораздо лучше. Результаты тестов ученые опубликовали на ресурсе Medium.
Искусственный интеллект оказался неспособен адекватно оценить задания теста. Если обычный школьник может легко распознать нагромождение цифр, букв и формул, то нейросети это дается с большим трудом. Большую часть времени DeepMind пыталась распознать символы и перевести информацию в удобочитаемый вид для собственного анализа.
Тем не менее, искусственный интеллект способен легко решить сложную математическую задачу. Но, чтобы он мог это сделать, задача должна быть представлена в особой форме, чтобы нейросеть не тратила свои ресурсы на распознавание. Пока что "зрительная" информация обрабатывается нейросетями с трудом, что выливается в такие огорчающие результаты.
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Напомним, что ранее нейросети обучили превращать ужасные рисунки в шедевры за секунду. Также при помощи искусственного интеллекта была улучшена игра DOOM в 8 раз.
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