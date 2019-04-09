Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Глупый двоечник: искусственный интеллект провалил школьные тесты

Нейросеть DeepMind набрала крайне низкие баллы по школьной программе для десятого класса

Евгений Опанасенко
Сегодня, 06:48
DeepMind не справилась с задачами по математике
DeepMind не справилась с задачами по математике
Фото: ferra.ru

Ученые провели показательный эксперимент, чтобы проверить, насколько искусственный интеллект умнее человека. В качестве подопытного исследователи взяли нейросеть DeepMind и предложили ей самостоятельно разобраться в вопросах школьной программы по математике и решить задачи из уровня десятого класса. 

В итоге DeepMind провалила тест, набрав 14 баллов из 40 – такой результат оценили в чуть выше "двойки". Большинство британских школьников получают результаты гораздо лучше. Результаты тестов ученые опубликовали на ресурсе Medium.

Читайте также
Восстание роботов: умный дом отказался впускать хозяина

Искусственный интеллект оказался неспособен адекватно оценить задания теста. Если обычный школьник может легко распознать нагромождение цифр, букв и формул, то нейросети это дается с большим трудом. Большую часть времени DeepMind пыталась распознать символы и перевести информацию в удобочитаемый вид для собственного анализа.

Тем не менее, искусственный интеллект способен легко решить сложную математическую задачу. Но, чтобы он мог это сделать, задача должна быть представлена в особой форме, чтобы нейросеть не тратила свои ресурсы на распознавание. Пока что "зрительная" информация обрабатывается нейросетями с трудом, что выливается в такие огорчающие результаты.

Смотрите также в сюжете о прорыве в современных технологиях:

Напомним, что ранее нейросети обучили превращать ужасные рисунки в шедевры за секунду. Также при помощи искусственного интеллекта была улучшена игра DOOM в 8 раз.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram, Instagram

Еще несколько материалов по теме:
Ученые подтвердили любопытный факт про котов Ученые поймали свет на скорости 10 миллиардов кадров: видео Google Stadia оказалась мощнее игровых приставок На собеседованиях просят поиграть в видеоигры вместо заполнения анкет
ученые компьютеры эксперимент искусственный интеллект нейросеть
Реклама

Новости партнеров

У нее нереальная фигура и бомбический Инстаграм
У нее нереальная фигура и бомбический Инстаграм
Почему Быстрицкая не хотела целоваться с Глебовым на съемках
Почему Быстрицкая не хотела целоваться с Глебовым на съемках
Светличная: «У нас с Андреем Мироновым была единственная ночь»
Светличная: «У нас с Андреем Мироновым была единственная ночь»
Звезда фильма «Селфи» стал многодетным отцом
Звезда фильма «Селфи» стал многодетным отцом

Популярные статьи

7 апреляFun

Пасха 2019 в Украине: когда отмечаем главный церковный праздник

7 апреляFun

Благовещение: что ни в коем случае нельзя делать

7 апреляТехно

Xiaomi отказалась от поддержки старых смартфонов Redmi

7 апреляFun

Поздравления с Благовещением 2019: стихи и картинки

7 апреляFun

Как отбелить зубы за одну минуту: видео

7 апреляШоу-бизнес

Вся в черном: дочь Началовой впервые вышла в свет после смерти матери

7 апреляШоу-бизнес

Последнее видео Юлии Началовой всколыхнуло сеть

7 апреляПсихология

Гороскоп на неделю: Водолеи – на пике популярности, а Тельцам нужно бороться с фобиями

6 апреляFun

Благовещение 2019: традиции, заговоры и гадания в этот день

6 апреляСобытия на ТК Украина

Благовещение 2019: обряды, приметы и поверья к празднику

6 апреляТехно

Как сделать Android модным: ТОП-5 красивых оболочек

6 апреляШоу-бизнес

"На рыбалку собралась": Настя Каменских нарвалась на жесткую критику новым снимком

6 апреляАфиша

Как выглядят герои "Мстителей" в реальной жизни и в гриме – забавное сравнение

6 апреляШоу-бизнес

СМИ: Меган Маркл и принц Гарри попали в очередной скандал

6 апреляТехно

Microsoft полностью переделает Windows 10 с майским обновлением

6 апреляТехно

Что случится с Землей в будущем: в космосе увидели пугающий ответ

Новости партнеров

Хмельницкая призналась, как относится к невесте Тиграна Кеосаяна
Хмельницкая призналась, как относится к невесте Тиграна Кеосаяна
Дмитрий Харатьян огорчил фанатов изменившейся внешностью
Дмитрий Харатьян огорчил фанатов изменившейся внешностью
Видео: 10 самых красивых актерских пар СССР
Видео: 10 самых красивых актерских пар СССР
Топ-20 звезд с пугающей внешностью
Топ-20 звезд с пугающей внешностью
«Я сделала все, чтобы Бондарчук признал своего внебрачного сына»
«Я сделала все, чтобы Бондарчук признал своего внебрачного сына»
Идеальный вес женщины (таблица)
Идеальный вес женщины (таблица)
Стало известно, кто второй папа сына Сергея Лазарева
Стало известно, кто второй папа сына Сергея Лазарева
Подумайте дважды, прежде, чем лезть в бассейн
Подумайте дважды, прежде, чем лезть в бассейн