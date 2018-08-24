Гнев пользователей: названы ТОП-5 главных недостатков iPhone

Газета USA Today опросила тысячи американских граждан, чтобы узнать, с какими проблемами они сталкиваются, когда используют продукцию Apple.

Что владцельцам iPhone не нравится в их смартфонах. Фото: BGR.com

USA Today провели независимое исследование на тему недостатков iPhone. Газета опросила тысячи американских граждан, чтобы узнать, с какими проблемами они сталкиваются, когда используют продукцию Apple.

Граждане США высказались о самых распространенных недостатках всех современных iPhone, которые выделили в пятерку самых распространенных проблем.

Батарея

У iPhone отмечают очень слабый аккумулятор Top Class Actions

Самой популярной жалобой потребителей iPhone оказался слабый аккумулятор. Как оказалось, большинству респондентов банально не хватает времени автономной работы, которое способны обеспечить аппараты актуальных поколений. Часть проблемы решаема покупкой внешней батареи, но это делает получившуюся связку очень громоздкой.

Хрупкий экран

Экран iPhone разбивается очень часто Apple-iPhone.ru

На втором месте оказался хрупкий экран. Многие опрошенные честно признались, что хотя бы раз меняли дисплей после того, как по собственной неуклюжести роняли смартфон на твердую поверхность, из-за чего экран приходилось менять в сервис центре. 30% опрошенных меняли экран два и более раз.

Разъем для наушников

Пользователи просят вернуть разъем 3,5-мм для наушников MakeUseOf

Третью строчку рейтинга USA Today занял разъем для наушников. Как бы Apple не пыталась объяснить пользователям, что музыка через разъем Lightning звучит лучше, довольно изрядная часть пользователей так и не смогла свыкнуться с этим фактом, и требуют вернуть привычный 3,5-дюймовый мини-джек.

Мало памяти

Пользователям iPhone откровенно мало памяти

Респонденты часто выступали за расширение встроенного хранилища. Например, по словам Кристал Роуз, которая пообщалась с корреспондентом USA Today, ей все время не хватает памяти в iPhone, поэтому для нее было бы идеально, если бы Apple увеличила объем доступного по умолчанию пространства.

Карты памяти

Пользователи хотели бы видеть слот для крат памяти у iPhone Blurppy

Меньшинство просят Apple решить проблему нехватки памяти добавлением разъема для карт памяти, которые активно используются в Android смартфонах, решая проблему нехватки встроенной флэш-памяти. Пользователи, которые сетуют на память, не хотят покупать смартфоны с 64-128 ГБ и больше памяти сразу, а хотят иметь возможность расширять ее по мере необходимости.

Напомним, что ранее Apple "воскресила" старый iPhone 5S с новым обновлением, а в iPhone X Plus увидели угрозу всем смартфонам мира.