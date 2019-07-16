"Голый" смартфон от Xiaomi ударит по Европе низким ценником

Xiaomi Mi A3 будет представлен 17 июля, устройство получит 48 МП фотокамеру и сканер отпечатков в экране

Xiaomi Mi A3 получит подэкранный сканер отпечатков пальцев и будет стоить 6350 гривен Фото: 9to5google

Китайский производитель Xiaomi перенес дату презентации Xiaomi Mi A3 на неделю раньше и покажет новинку 17 июля вместо ожидаемого 25 июля, об этом сообщает публикация испанского подразделения компании в Twitter. Публичный показ новинки пройдет в Польше.

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Xiaomi Mi A3 является третьим поколением смартфонов компании, которые работают не на прошивке MIUI, а на "голом" Android 9.0, как гуглофоны Google Pixel. Новинка ориентирована на европейский рынок, где ее многие ждут с нетерпением, в первую очередь благодаря цене, ведь аппарат ориентирован на среднеценовой сегмент мобильного рынка.

Главной особенностью Xiaomi Mi A3 станет подэкранный сканер отпечатков пальцев c AMOLED-дисплеем – подобным оснащением сейчас обладают только топовые мобильные аппараты. Внутри интегрирован средней мощности процессор Snapdragon 665, за который Xiaomi уже были пристыдили.

Фотокамеры получат впечатляющий тройной фотосенсор с разрешениями 48 МП, 8 МП и 2 МП, а также 32-мегапиксельную фронтальную камеру. За автономность новинки будет отвечать аккумулятор на 4000 мАч с быстрой зарядкой и портом USB-C. NFC модуля не будет.

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Согласно инсайдеру в Индии, самая базовая модель Xiaomi Mi A3 с 4/64 ГБ в Европе будет стоить 219 евро (6350 гривен). Средняя модификация памяти на 6/64 ГБ будет стоить 295 евро (8545 гривен), а топовая с 6 ГБ ОЗУ и 128 ГБ флэш-памяти — 335 евро (9700 гривен). Напомним, что прошлогодний Mi A2 стоил на старте продаж от 250 евро, так что более мощный и богато оснащенный мобильный аппарат будет доступен по предельно низкой цене, что однозначно привлечет внимание покупателей.

Напомним, что ранее фанатов огорчило решение Xiaomi обновить MIUI из-за Android 10. А недавно сверхсовременный Xiaomi опозорился в рейтинге мощных смартфонов.

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