Google готовит неприятности пользователям Gmail

Изменения в API Google уберут функциональные возможности IFTTT

Речь идет о прекращении поддержки сервиса IFTTT Фото: Pixabay

У пользователей Gmail, которым нравится пользоваться всеми преимуществами почтового сервиса вскоре ждет неприятный сюрприз. На прошлой неделе в Google заявили, что 2 апреля будет закрыт перспективный сервис Inbox. Затем пользователям было разослано оповещение о том, что поддержка популярной функции перестанет работать в конце марта.

Речь идет о прекращении поддержки сервиса "If This Then That", также известного как IFTTT. Он является бесплатным веб-сервисом для создания цепочек простых условных операторов, называемых апплетами. Апплет запускается с изменениями, которые автоматически происходят на других веб-сервисах, таких как Gmail, Facebook, Telegram, Instagram или Pinterest.

Настройки апплетов в IFTTT

IFTTT является очень мощным инструментом автоматизации, который объединяет сотни различных онлайн-сервисов. По сути, это популярный способ поддерживать онлайн-жизнь в порядке, автоматизируя многие вещи одной кнопкой, которые в противном случае приходится делать вручную.

В октябре прошлого года Google внесла ряд изменений в API Gmail в ответ на критику в отношении доступа к данным из сторонних приложений. Новые ограничения были наложены на приложения, использующие данные Gmail, а некоторые должны были пройти оценку безопасности.

Читайте также Пользователи Android получат больше свободы

Руководство сервиса IFTTT уверяет, что обсуждали эти изменения с командой Gmail, но в конечном итоге решило, что не сможет сохранить большую часть своей существующей функциональности без "серьезных изменений инфраструктуры". Таким образом, все действия и триггеры IFTTT для Gmail, за исключением "Отправить электронное письмо" и "Отправить себе электронное письмо", будут отключены 31 марта.

Все задействованные триггеры и действия уже помечены как "Неактивные", и вскоре будут полностью удалены. В результате все апплеты IFTTT, использующие эти функции, перестанут работать. Это изменение не повлияет на другие службы Google.

Смотрите также в сюжете о том, как интернет-мошенники воруют наши деньги:

Напомним, что ранее Google переносит на Android опыт Apple. В то же время на YouTube Google начал борьбу с пропагандой вредных советов.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram