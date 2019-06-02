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Google начала войну против блокировщиков рекламы

Новое обновление Chrome заставит пользователей принудительно смотреть рекламу

Евгений Опанасенко
Сегодня, 08:57
Переход на Manifest v3 спровоцировал шквал критики в адрес Google
Переход на Manifest v3 спровоцировал шквал критики в адрес Google
Фото: Pixabay

Популярный браузер Chrome вскоре будет принудительно показывать рекламу всем пользователям, поскольку Google начала борьбу с блокировщиками рекламы. Пользователи тестовой сборки браузера обнаружили в нем новую систему расширений под названием Manifest V3 – она запрещает использование популярных расширений, блокирующих рекламу на веб-сайтах.

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В случае выхода полноценного обновления для Chrome, пользователи браузера по всему миру не смогут отключать назойливые баннеры, пре-роллы и прочее промо. При этом сам поисковый гигант утверждает, что новая система просто защитила пользователей от утечек личных данных.

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Переход на Manifest v3 спровоцировал шквал критики в адрес компании со стороны разработчиков средств блокировки рекламы и родительского контроля, которые в случае запуска новой платформы не смогут гарантировать прежнюю функциональность своих продуктов.

Перед открытием страницы практически все сервисы анализируют содержимое страницы, а в этот момент они могут красть ценные данные и передавать их третьим лицам. Именно поэтому Google запретила в Manifest V3 любые действия до того, как начнет отображаться веб-сайт. Из-за этого теперь огромное множество расширений, блокирующие рекламу, попросту не смогут работать, так как их будет блокировать новая надстройка.

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Блокировщики рекламы лишают веб-сайты части дохода, поэтому данную категорию программ недолюбливают многие компании, в том числе и Google, которому собственный сервис контекстной рекламы Google Ads приносит львиную долю доходов. Нежелание терять прибыль логично, и это не первый случай, когда корпорация пытается решить данную проблему путем противодействия блокировщикам рекламы.

Правда речь касается лишь популярных дополнений Ghostery или uBlock Origin, особенность работы которых как раз не позволяет им работать под новой системой Manifest V3. Альтернативным вариантом остаются AdBlock и AdBlock Plus, которые продолжат работать без каких-либо сложностей даже после установки обновления в Google Chrome. Эти расширения используют менее эффективные правила, но зато при этом они не анализируют содержимое страницы до ее загрузки, что не позволяет им, в теории, красть личные данные пользователей.

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Напомним, что ранее Google копировала идеи Samsung для своих новых смартфонов. При этом Google нашел способ "похудеть" смартфонам на Android

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Источник: CNews
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