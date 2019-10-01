Google навязывает новый сервис всем владельцам Android

YouTube Music будет поставляться с каждым новым устройством Android 10

Google пытается конкурировать с Apple и Spotify Фото: Pexels

Google надеется заменить устаревший Google Play Music на YouTube Music, который будет поставляться в комплекте с новыми устройствами Android 10. Ранее его приходилось скачивать отдельно, а сам сервис представляет собой более удобный аналог Google Play Music. В настоящее время число пользователей YouTube ежемесячно превышает 2 миллиарда, и компания хочет привлечь как можно больше пользователей к платной подписке.

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В рамках лицензионного соглашения с Google многие производители смартфонов на Android должны предварительно установить ряд приложений от сторонних производителей. Теперь им придется связывать YouTube Music с каждым новым устройством Android 10. Это также относится к новым смартфонам, которые будут поставляться с Android 9, а также к серии Pixel от Google.

Основная причина в навязывании нового сервиса в том, что Google с трудом проникает на и без того переполненный рынок потоковой передачи музыки. Apple и Spotify доминируют на мировом рынке с 60 и 108 миллионами платных подписчиков соответственно. Ранее агрессивная попытка Google навязать YouTube Music не привлекла пользователей, поэтому поисковый гигант намерен действовать более решительно.

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Сама система представлена в бесплатной версии с рекламой, а также в платном варианте. Чтобы не отвлекаться на рекламные вставки, придётся заплатить около 65 гривен месяц. При этом отметим, что в апреле этого года Google сообщила, что объединит Play Music и YouTube Music, но сроки не назвала. Очевидно, это будет уже скоро.

Сам музыкальный сервис YouTube Music был запущен в 2018 году, а Google Play Music работает с 2011 года. В нем доступны персональные рекомендации, поиск треков и другие стандартные возможности для потоковых аудио сервисов.

Напомним, что ранее Android 10 ускоряет дешевые смартфоны на 10%. В то же время Google закрывает важный проект на YouTube.

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