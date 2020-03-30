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Google назвала самое популярное Android приложение марта

Google Classroom оказалось самым популярным образовательным приложением для Android и iOS на фоне коронавируса

Евгений Опанасенко
Сегодня, 18:51

Бушующая эпидемия коронавируса отправила детей на дистанционное обучение. Сколько продлится карантин, пока неизвестно, поэтому родители ищут альтернативные способы обеспечения учебы своим детям. Таким образом пандемия коронавируса сделала Google Classroom самым популярным приложением для образовательных целей на Android и iOS. 50 миллионов загрузок сделало его приложением №1 для обучения на дому.

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Google Classroom существует уже довольно давно, но бесплатный сервис не пользовался особой популярностью. Однако все изменилось в разгар пандемии коронавируса. Согласно сервису AppBrain, который отслеживает популярность приложений с течением времени, отметил, что приложение Classroom еще в феврале даже не входило в ТОП-100 образовательных приложений.

Google Classroom
Google Classroom
Фото: 9to5google

По состоянию на 10 марта в Google Classroom произошел гигантский скачок, подняв его в ТОП-5 образовательного каталога Play Store в США, Мексике, Канаде, Финляндии, Италии, Индонезии и Польше. Теперь Google Classroom демонстрирует 50 миллионов загрузок, что является важной вехой для любого приложения. Это приложение также стало самым популярным образовательным приложением №1 для Android среди бесплатных.

Смотрите также в сюжете о том, каким будет обучение после карантина:

Вторым по популярности образовательным приложением стал Zoom, которая в отличие от Google Classroom, более востребован в Украине и странах СНГ.

Напомним, что ранее Android хотели лишить главного преимущества перед iPhone. Также ранее Android был атакован известной группой хакеров.

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Источник: 9to5google
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