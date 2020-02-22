Google обнаружила сотни вирусов в смартфонах: кто в опасности

В цифровом магазине Google Play Market был проведен рейд по поиску и уничтожению вирусов

Google провела массовую чистку в цифровом магазине Play Market. Очередной рейд выявил более 600 опасных вредоносных приложений, которые использовали уязвимости смартфонов, злоупотребляли доверием пользователей и наживались на этом, сообщает официальный блог поискового гиганта.

Несмотря на огромное количество опасных приложений, большинство из них были скорее раздражающими, чем представляли угрозу – демонстрировали агрессивную рекламу обилием баннеров. Они обеспечивали своих создателей тем, что включали рекламу тайно от пользователей, в том числе в то время, когда смартфон вообще не используется. Часть из них даже выводила рекламу на полный экран, тем самым подставляя им для просмотра видеоролик.

В меньшинстве оказались потенциальные вирусы, которые получая доступ от доверчивого пользователя, получали доступ к конфиденциальной информации и отправляли ее на удаленные сервера.

600 приложений — капля в море на фоне общего наполнения Play Маркета. В магазине Google в настоящий момент размещено более трех миллионов приложений и игр. Среди них часто находят откровенно бесполезные и даже вредоносные. Однако Google борется с таким контентом и часто беспощадно утилизирует программы, которые наносят пользователям вред.

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