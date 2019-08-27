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Google "очернил" популярное приложение на Android

Темная тема Google Pay включается автоматически при активном энергосберегающем режиме

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 14:30
Темный режим появился в Google Pay версии 2.96
Темный режим появился в Google Pay версии 2.96
Фото: Unsplash

В преддверии выхода полноценной версии Android 10, которая ранее была известной под названием Android Q, Google решила добавить темные темы в ряд своих приложений. Одной из новых, которая вышла с "почерневшим" дизайном стало приложение Google Pay – электронная платежная система, аналог Apple Pay.

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Что характерно, Google Pay самостоятельно переходит темный режим, если пользователь активировал Dark Mode в настройках самого смартфона. Также тема включается автоматически при активном энергосберегающем режиме, но в дальнейшем разработчики добавят возможность включать ее вручную.

Dark Mode в Google Pay
Dark Mode в Google Pay
Фото: ixbt.com

Сейчас тема внедряется постепенно, и может быть временно недоступна. Темный режим появится в Google Pay версии 2.96 – проверьте версию приложения, если Dark Mode не включается, вероятно апдейт еще "не прилетел". Как правило обновление становится доступным всем в течение суток.

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Напомним, что ранее Google Chrome на Android получил темную тему, мы рассказывали, как ее включить. В то же время в Facebook на Android появился темный режим, но не для всех.

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Источник: ixbt.com
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