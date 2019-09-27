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Google отмечает 21 год со дня создания праздничным ретро-дудлом

За 21 год Google вырос из скромного проекта до гигантской поисковой веб-машины, которая "знает все"

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 19:26
Google отмечает свой день рождения дважды: 7 и 27 сентября
Google отмечает свой день рождения дважды: 7 и 27 сентября
Фото: Pexels

Веб-гигант Google в пятницу празднует свой 21-й день рождения. В честь этого события компания сменила официальный логотип на ретро Doodle в виде старого компьютера с ЭЛТ монитором, на котором наклеен стикер с датой 27 сентября 1998 года.

Смотрите также в сюжете о скандале в Google:

21 год назад студенты и на тот момент будущие соучредители Google Сергей Брин и Ларри Пейдж опубликовали статью под названием "Анатомия крупномасштабной гипертекстовой поисковой системы в Интернете". Студенты описали свой проект Google, как прототип "крупномасштабной поисковой системы", у которой была база данных, состоящая из как минимум 24 миллионов проиндексированных страниц.

Дудл в честь 21 года с момента основания Google
Дудл в честь 21 года с момента основания Google
Фото: 9to5google

С тех пор, как Брин и Пейдж изложили свое видение поисковой системы, компания значительно выросла. Поисковая система Google в настоящее время индексирует миллиарды веб-страниц. В настоящий момент Google владеет холдинг Alphabet, а также многими другими разработками: от автопилотов для автомобилей до мобильного программного обеспечения Android.

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Главный домен поисковика google.com был зарегистрирован 15 сентября 1997 года. Сама компания основана 4 сентября 1998. Однако основатели отмечают день рождения своего детища по-разному: как 7, так и 27 сентября. Что характерно, даже Google не знает, почему день рождения поисковика отмечается дважды.

Напомним, что ранее Google собирался серьезно поменять браузер Chrome. А недавно Google закрыла важный проект на YouTube.

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Источник: 9to5google
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