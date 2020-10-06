Google представил новые логотипы "Почты", "Календаря", "Документов" — все в корпоративных цветах

Google Workspace предлагает более глубокую интеграцию между приложениями

Сегодня компания Google анонсировала Google Workspace – общее название всех приложений Google, включая Почту, Календарь, Диск, Документы, Таблицы, Слайды и Meet.

Об этом сообщили Hitechglitz.

Также компания представила новые логотипы Почты, Документов и Календаря. Самые заметные изменения у иконки Почты Gmail, которая теперь выглядит не как конверт, а как буква "M", выполненная в корпоративных цветах – красном, синем, желтом и зеленом.

Google презентовали Google Workspace и новый дизайн для Gmail Фото: cloud.google.com

Набор приложений Google Workspace ранее назывался G Suite. Так в чем же изменения? По заявлению компании, Google Workspace – это не только новый фирменный стиль (хотя это большая его часть), но он также предлагает более глубокую интеграцию между приложениями, позволяющую "командам работать более эффективно, а сотрудникам оставаться на связи".

Некоторые из этих интеграций уже выполнены – как например встроенный в Почту Gmail сервис видеотелефонной связи Meet, – но вскоре последуют и другие.

"В ближайшие месяцы мы также представим новые опции для потребителей, чтобы дать им возможность создать группу для соседей, управлять семейным бюджетом или спланировать праздник с помощью встроенных инструментов, таких как Gmail, Chat, Meet, Docs", – заявили в компании.

Примеры предстоящих интеграций включают динамическое сотрудничество над документом с несколькими пользователями в чате, или предварительный просмотр чьей-либо контактной информации, при упоминании их с помощью символа "@" в любом месте документа.

Компания также считает, что Google Workspace – лучшее название для ее приложений, поскольку название "G Suite" не включало слово "Google".

Google Workspace для корпоративного использования будет платным. Однако в некоммерческих учреждениях, таких как школы и университеты, можно будет использовать его бесплатно.

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