Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Google представил новые логотипы "Почты", "Календаря", "Документов" — все в корпоративных цветах

Сегодня, 20:16

Google Workspace предлагает более глубокую интеграцию между приложениями

Сегодня компания Google анонсировала Google Workspace – общее название всех приложений Google, включая Почту, Календарь, Диск, Документы, Таблицы, Слайды и Meet.

Об этом сообщили Hitechglitz.

Также компания представила новые логотипы Почты, Документов и Календаря. Самые заметные изменения у иконки Почты Gmail, которая теперь выглядит не как конверт, а как буква "M", выполненная в корпоративных цветах – красном, синем, желтом и зеленом.

Google презентовали Google Workspace и новый дизайн для Gmail
Google презентовали Google Workspace и новый дизайн для Gmail
Фото: cloud.google.com

Набор приложений Google Workspace ранее назывался G Suite. Так в чем же изменения? По заявлению компании, Google Workspace – это не только новый фирменный стиль (хотя это большая его часть), но он также предлагает более глубокую интеграцию между приложениями, позволяющую "командам работать более эффективно, а сотрудникам оставаться на связи".

Некоторые из этих интеграций уже выполнены – как например встроенный в Почту Gmail сервис видеотелефонной связи Meet, – но вскоре последуют и другие.

"В ближайшие месяцы мы также представим новые опции для потребителей, чтобы дать им возможность создать группу для соседей, управлять семейным бюджетом или спланировать праздник с помощью встроенных инструментов, таких как Gmail, Chat, Meet, Docs", – заявили в компании.

Примеры предстоящих интеграций включают динамическое сотрудничество над документом с несколькими пользователями в чате, или предварительный просмотр чьей-либо контактной информации, при упоминании их с помощью символа "@" в любом месте документа.

Компания также считает, что Google Workspace – лучшее название для ее приложений, поскольку название "G Suite" не включало слово "Google".

Google Workspace для корпоративного использования будет платным. Однако в некоммерческих учреждениях, таких как школы и университеты, можно будет использовать его бесплатно.

Ранее стало известно, что появилась функция смены иконки Instagram к десятилетию приложения. Также мы рассказывали, в чем секрет успеха Android – самой популярной мобильной операционной системы в мире.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
 Читайте Segodnya.ua в Google News
Еще несколько материалов по теме:
В Дубае открыли Музей будущего: смотрите, как он выглядит Долететь до пациента за 90 секунд. Испытали первый реактивный ранец для медиков (видео) Дешевый Wi-Fi для дома: ТОП-5 бюджетных гигабитных роутеров
технологии Google инновации
Реклама

Новости партнеров

Хозяйка самых красивых ягодиц показала все свои достоинства
Хозяйка самых красивых ягодиц показала все свои достоинства
Экс-дама Супряги высказалась про критику ее отношений с Бондарем
Экс-дама Супряги высказалась про критику ее отношений с Бондарем
Украинка с 9-м размером без капли стеснения сверкнула бюстом
Украинка с 9-м размером без капли стеснения сверкнула бюстом
Хардкорна подруга зірки Мілану, яка раніше зустрічалася з Агуеро
Хардкорна подруга зірки Мілану, яка раніше зустрічалася з Агуеро

Популярные статьи

Сегодня, 17:25Fun

10 неловких случаев, когда не стоило нажимать кнопку "Отправить сообщение" (фото)

Сегодня, 11:16Events

Именины в октябре-2020: у кого и когда отмечается день ангела

Сегодня, 09:51Шоу-бизнес

По стопам Гарри и Меган: принцесса Евгения откажется от королевского титула для своего ребенка

Сегодня, 09:01Food

Пьем кофе правильно. Как сделать так, чтобы бодрящий напиток принес пользу

Сегодня, 05:50Психология

Гороскоп на сегодня 6 октября: Овнам нельзя переутомляться, а Тельцам важно держать эмоции под контролем

Вчера, 15:00Events

Международный день врача: поздравления с праздником

Вчера, 14:30Шоу-бизнес

Светлана Лобода отрезала локоны и показала свой новый имидж: фото

Вчера, 14:19Шоу-бизнес

"Мне ничего не угрожает": Оля Полякова прокомментировала скандальный концерт в Харькове

Вчера, 13:05Events

С Днем учителя: лучшие поздравления коллегам в прозе и стихах

Вчера, 11:10Fun

В Египте нашли 59 древних саркофагов. Один из них удалось открыть (видео)

Вчера, 05:16Психология

Гороскоп на сегодня 5 октября: Водолею нужно отрегулировать режим дня, а Рыбам – позаботиться о здоровье

Вчера, 00:50Шоу-бизнес

Дисквалификация Винника и слезы Цыбульской: как прошел шестой выпуск "Танців з зірками-2020"

Вчера, 00:14Шоу-бизнес

Кто покинул шоу "Танці з зірками-2020" в шестом эфире

4 октябряСтиль

Gucci представил платье для мужчин за 2600 долларов: как выглядит наряд

4 октябряEvents

Что подарить на День учителя: много полезных советов (фото)

4 октябряEvents

Сегодня празднуем День учителя-2020 в Украине

Новости партнеров

«Невеста» Харламова восхитила формами в эффектном мини
«Невеста» Харламова восхитила формами в эффектном мини
Валюха из "Сватов" поразила преображением. Актрису не узнать
Валюха из "Сватов" поразила преображением. Актрису не узнать
Звезды, которые соблазнили телами на пляже: топ сочных фото
Звезды, которые соблазнили телами на пляже: топ сочных фото
Деми Роуз без купальника устроила шалости в бассейне
Деми Роуз без купальника устроила шалости в бассейне
Бывшая жена экс-динамовца Морозюка произвела фурор
Бывшая жена экс-динамовца Морозюка произвела фурор
Хозяйка самых красивых ягодиц выставила напоказ формы
Хозяйка самых красивых ягодиц выставила напоказ формы
Страстная жена Ступки похвасталась формами в одном белье
Страстная жена Ступки похвасталась формами в одном белье
Дівчина дня. Гаряча подруга Артуро Відаля
Дівчина дня. Гаряча подруга Артуро Відаля

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять