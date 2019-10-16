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Google Pixel 4: представлен смартфон с радаром и поддержкой жестов

Предварительные заказы начались сегодня, ценник стартует с 799 долларов

Евгений Опанасенко
Сегодня, 14:46
Google Pixel 4 обладают массой полезных возможностей для управления на расстоянии
Google Pixel 4 обладают массой полезных возможностей для управления на расстоянии
Фото: Android Authority

После огромного количества утечек и слухов Google наконец-то представила новые смартфоны Pixel 4 и Pixel 4 XL. Презентация новинок прошла в рамках мероприятия Made by Google 2019 во вторник. Несмотря на то что еще до выхода были известны технические характеристики мобильных устройств, Google смогла утаить главную возможность смартфона до презентации – управление жестами на расстоянии. Новые функции Google Pixel 4 также включают в себя распознавание лиц, диктофон с точной транскрипцией голоса, 90-герцевый дисплей и камеру с двумя объективами.

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Распознавание лиц является не новой технологией – ее используют уже несколько лет подряд конкуренты в своих флагманах. Но Google внедрила в Pixel 4 специальный мини-радар Soli, который распознает момент приближения к лицу и автоматически запускает процесс сканирования, таким образом, разблокировка происходит намного быстрее, чем в любом другом смартфоне с подобной технологией.

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Возможности радара дополнительно используются для управление жестами в Pixel 4. Google называет эту технологию Motion Sense, которая позволяет управлять переключением музыкальных треков или сбрасывать вызовы. Ранее Samsung уже опробовала средства управления жестами, но в итоге отказалась от них, в основном из-за отсутствия интереса и неточной работы сенсора. Google надеется использовать Motion Sense, используя искусственный интеллект, чтобы различать случайные и целенаправленные жесты.

Google Pixel 4 и Google Pixel 4 XL
Google Pixel 4 и Google Pixel 4 XL
Фото: CNET

Приложение для записи голоса Pixel 4 обладает функцией автоматического преобразования в текст. Программная диктовка довольно популярна на большинстве платформ – для многих пользователей набор голосом куда быстрее, чем печать. Google улучшила эту технологию до такой степени, что распознавание голоса в текст теперь автоматически расставляет знаки препинания.

Смартфоны Google Pixel 4 получили существенно доработанные камеры. Главный модуль оснащен 12-мегапиксельным сенсором с системой автоматической фокусировки Dual Pixel, электронной и оптической системой стабилизации изображения и светосильным объективом с диафрагмой f/1.7. Камера дополнена функциями искусственного интеллекта Pixel Neural Core и собственными алгоритмами для улучшения изображения.

Поддерживается возможность записи видео в разрешении 4K с частотой 30 кадров в секунду и slow-motion в разрешении Full HD с частотой 120 кадров в секунду. Дополнительно камера получила телефотомодуль – впервые для линейки Pixel. В данном случае применяется 16-мегапиксельный сенсор с пикселями размерами 1 мкм, электронная и оптическая система стабилизации. Еще один модуль служит для определения глубины снимаемой сцены и создания реалистичного эффекта боке. На лицевой панели доступна 8-мегапиксельная камера для автопортретов. Она дополнена 3D-сенсором определения глубины, который служит и для эффекта боке, и для разблокировки смартфона за счет распознавания лица пользователя.

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Что касается внутренностей, то Google Pixel 4 построен на платформе Snapdragon 855, дополненный оперативной памятью объемом 6 ГБ. Емкость встроенного хранилища составляет 64 или 128 ГБ без расширения.

Google Pixel 4 и Google Pixel 4 XL
Фото: CNET
Google Pixel 4 и Google Pixel 4 XL
Фото: CNET
Google Pixel 4 и Google Pixel 4 XL
Фото: CNET
Google Pixel 4 и Google Pixel 4 XL
Фото: CNET
Google Pixel 4 и Google Pixel 4 XL
Фото: CNET
Google Pixel 4 и Google Pixel 4 XL
Фото: CNET
Google Pixel 4 и Google Pixel 4 XL
Фото: CNET
Google Pixel 4 и Google Pixel 4 XL
Фото: CNET
Google Pixel 4 и Google Pixel 4 XL
Фото: CNET
Google Pixel 4 и Google Pixel 4 XL
Фото: CNET
Google Pixel 4 и Google Pixel 4 XL
Фото: CNET
Google Pixel 4 и Google Pixel 4 XL
Фото: CNET
Google Pixel 4 и Google Pixel 4 XL
Фото: CNET
Google Pixel 4 и Google Pixel 4 XL
Фото: CNET
Google Pixel 4 и Google Pixel 4 XL
Фото: CNET
Google Pixel 4 и Google Pixel 4 XL
Фото: CNET
Google Pixel 4 и Google Pixel 4 XL
Фото: CNET
Google Pixel 4 и Google Pixel 4 XL
Фото: CNET
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Младший по размеру Google Pixel 4 получил 5,7-дюймовый OLED-дисплей с разрешением Full HD+ и соотношением сторон 19:9. В Pixel 4 XL применяется панель диагональю 6,3 дюйма с разрешением QHD+ и тем же соотношением сторон. Экран не содержит вырезов или отверстий, но есть широкая рамка вверху дисплея. Дисплей поддерживает частоту обновления 90 Гц, но в периоды простоя для экономии заряда батареи частота снижается до 60 Гц. Также сообщается о поддержке режимов HDR, Always On и новый Ambient EQ. Модель Pixel 4 получила батарею емкостью 2800 мАч, а для модели Pixel 4 XL предусмотрен более емкий аккумулятор на 3700 мАч. Поддерживается быстрая проводная зарядка с передачей 18 Вт.

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Смартфоны Google Pixel 4 и Pixel 4 XL в конфигурации с 64 ГБ встроенной памяти поступят в продажу в США и Европе с 22 октября по цене 799 и 899 долларов соответственно. Модификации с хранилищем на 128 ГБ будут стоить на сотню дороже.

Напомним, что ранее Samsung Galaxy S10 начал получать обновление до Android 10. В свою очередь Microsoft возвращается на мобильный рынок со смартфоном-раскладушкой.

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Источник: TechSpot
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