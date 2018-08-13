В Google Play удалили самую популярную игру в мире

Epic Games объяснила истинную причину – нежелание делиться доходом с Google

Fortnite Battle Royale недоступен в Google Play. Фото: gadgethacks.com

Google удалили из сервиса Play популярную мобильную игру Fortnite Battle Royale. При попытке скачать игру, пользователи видят ошибку о недоступности данной программы.

Причиной удаления Google называет вредоносность игры для смартфона, якобы она может своровать личные данные. Epic Games объяснила истинную причину – нежелание делиться доходом с Google. При любых транзакциях в Fortnite Battle Royale, компании пришлось бы отдавать Google 30% дохода.

Fortnite Battle Royale является временным эксклюзивом на смартфонах Samsung gadgethacks.com

Учитывая, что на Fortnite Battle Royale разработчики заработали миллиарды, то удаление игры из Google Play ударит по доходам Google.

Для обхода ограничения Epic Games готовит отдельную страницу для загрузки Fortnite Battle Royale в обход Google Play. Однако такая возмжность для Android-смарфтонов появится лишь в сентябре, поскольку сейчас Fortnite является временным эксклюзивным проектом для смартфона Samsung Galaxy Note 9.

Напомним, что ранее разработчики Fallout "похоронили" игру в Steam, а долгожданная игра добралась до iPhone и iPad спустя 5 лет.