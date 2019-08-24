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Google Play на Android преобразился до неузнаваемости: что нового

Новый дизайн Google Play черпал вдохновение из Apple App Store

Евгений Опанасенко
Сегодня, 11:33
Android получил визуальное обновление Google Play
Android получил визуальное обновление Google Play
Фото: Pinterest

Google выпустил обновление для своего цифрового магазина Play Store на смартфонах и планшетах Android, который полностью меняет дизайн приложения. Google Play Store активно пользуются более 2 миллиардов пользователей ежемесячно, поэтому, по замыслу поискового гиганта, визуальное обновление Google Play не только придало ему более приятный вид, но и сделало более удобным в навигации, чтобы было проще найти нужное приложение.

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Следуя языку материального дизайна компании, основное внимание здесь уделяется "созданию более чистого, премиального цифрового магазина, который улучшает поиск приложений и доступность для нашего разнообразного набора пользователей", – объясняет ведущий дизайнер Google Play Борис Валусек.

Новый дизайн Google Play
Новый дизайн Google Play
Фото: Сегодня

Первое, что бросается в глаза, – новая панель навигации в самом низу (на планшетах и устройствах Chrome OS она слева). Новая панель навигации содержит вкладки для игр, приложений, фильмов, ТВ и книг. При открытии приложение отображает дополнительную информацию в верхней части страницы для каждого приложения.

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Обновленный пользовательский интерфейс черпает вдохновение в Apple App Store, где удобно разделены на категории игровые приложения с учетом популярности жанра. Получившаяся страница со списком для приложения теперь содержит больше информации, а сами кнопки стали шире. Все значки теперь подведены к единому стандарту – в новой спецификации иконки стали квадратными с закругленными краями, во многом как у Apple на iOS.

Новый дизайн Google Play
Новый дизайн Google Play
Фото: Сегодня

Google упразднила вкладку "Музыка", но музыку по-прежнему можно найти в сэндвич-меню в строке поиска в верхней части экрана. Похоже, это готовится к тому, что Google планирует объединить Google Play Music с YouTube Music. В целом новый дизайн больше акцентируется на играх и упрощает их изучение, поэтому приложения и игры теперь имеют свои собственные вкладки.

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"Обновленный магазин отображает больше информации о приложениях в верхней части каждой страницы, а также более заметную зеленую кнопку "Установить" или "Купить". Это облегчает пользователям просмотр важных деталей и позволят легче принять решение, сказал Борис Валусек.

Более качественная информация об играх и упрощенный доступ могут помочь Google воспользоваться преимуществами роста доходов от игр на мобильных платформах. Согласно июльскому отчету Sensor Tower, расходы на мобильные игры в первой половине 2019 года достигли 29,6 млрд долларов, и, хотя на iOS пришлось 17,6 млрд долларов, расходы на игры в Google Play росли быстрее, увеличившись на 17,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. App Store за аналогичный период вырос всего на 7,8%.

Напомним, что ранее Google готовила самые масштабные изменения впервые за 20 лет. При этом старым смартфонам заблокировали доступ в Google Play.

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Источник: TechSpot
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