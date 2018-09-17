Google "похоронил" популярный сервис

Сервис прекратит работу в марте 2019 года

Сервис оказался не нужен Google. Фото: Android Authority

В Google официально объявили о прекращении поддержки популярного приложения Inbox. Закрытие проекта пройдет постепенно, поэтому у пользователей есть время до марта 2019 года, чтобы перейти на Gmail.

Изначально Inbox, запущенный в 2014 году, позиционировался, как площадка тестирования новых идей для реализации почтовых сервисов. Часть удачных решений позже была реализована в Gmail.

Inbox от Google закроется в 2019 году Фото: Gear Patrol

В апреле 2018 года Google выпустила обновление Gmail, в котором появились все полюбившиеся пользователям функции Inbox: списки связанных задач, отложенные сообщения, напоминания и прочее. Скорее всего, компания решила сосредоточить силы на одном почтовом сервисе вместо двух.

Закрытие Inbox не повлечет за собой сокращений – вся команда перейдет в подразделение Gmail.

Напомним, что ранее Google кардинально изменил дизайн популярного сервиса, получивший фирменный дизайн Google Material Theme. А в честь 10-летнего юбилея Google впервые сменил дизайн браузера Chrome.