Google поменяла иконки Gmail, Drive и Docs. Как вернуть старый дизайн (инструкция)
Возвращаем старые логотипы сервисов Google на Android, iPhone и в браузере Chrome
Компания Google в начале октября разработала новый интерфейс и изменила дизайн иконок некоторых своих сервисов – Gmail, Calendar, Drive, Docs и Meet. Это произошло в рамках релиза приложения Google Workspace.
Однако многие пользователи не оценили редизайн. Они утверждают, что логотипы "потеряли уникальность" и стали "слишком похожи друг на друга".
Можно ли вернуть все обратно? Конечно.
Установите расширение "Восстановить старые значки Google" (Restore old Google icons). Оно уже доступно для добавления в Chrome и скоро появится в Firefox. Загрузить можно в пару кликов в интернет-магазине Chrome. Restore old Google icons самостоятельно меняет значки "Календаря", Google Meet и Gmail на вкладках браузера.
Необходимо загрузить сторонний лаунчер в Google Play. Почти каждый из них содержит собственный набор иконок. Например, в Nova Launcher при настройке рабочего стола долго зажмите нужный значок, затем появится окно редактирования, в котором лаунчер предложит несколько вариантов иконки из базы.
- Сначала нужно загрузить иконку, которую вы хотите установить.
- Откройте приложение "Команды", создаете новую и нажимаете "Добавить действие".
- Напишите в поиске "Открыть приложение". Выберите необходимое приложение. Нажмите "Далее" и дайте ему название.
- Команда появится в общем списке. Зажмите ее, нажмите "Поделиться", после "На экран "Домой". Нажмите на иконку и выберите "Выбрать фото" или "Выбрать файл". Выбираете нужную иконку – и она появляется на рабочем столе.
Ранее также появилась функция смены иконки Instagram к десятилетию приложения.
Смотрите также в сюжете о том, как преуспеть в интернет-общении:
Подпишись на наш telegram
Только самое важное и интересное