Google поменяла иконки Gmail, Drive и Docs. Как вернуть старый дизайн (инструкция)

Возвращаем старые логотипы сервисов Google на Android, iPhone и в браузере Chrome

Компания Google в начале октября разработала новый интерфейс и изменила дизайн иконок некоторых своих сервисов – Gmail, Calendar, Drive, Docs и Meet. Это произошло в рамках релиза приложения Google Workspace.

Однако многие пользователи не оценили редизайн. Они утверждают, что логотипы "потеряли уникальность" и стали "слишком похожи друг на друга".

Фото: 9to5google

Можно ли вернуть все обратно? Конечно.

Как поменять иконки Google в браузере

Установите расширение "Восстановить старые значки Google" (Restore old Google icons). Оно уже доступно для добавления в Chrome и скоро появится в Firefox. Загрузить можно в пару кликов в интернет-магазине Chrome. Restore old Google icons самостоятельно меняет значки "Календаря", Google Meet и Gmail на вкладках браузера.

Как поменять иконки на Android

Фото: 9to5google

Необходимо загрузить сторонний лаунчер в Google Play. Почти каждый из них содержит собственный набор иконок. Например, в Nova Launcher при настройке рабочего стола долго зажмите нужный значок, затем появится окно редактирования, в котором лаунчер предложит несколько вариантов иконки из базы.

Как изменить иконки Google на iOS

Фото: 9to5google

Сначала нужно загрузить иконку, которую вы хотите установить.

Откройте приложение "Команды", создаете новую и нажимаете "Добавить действие".

Напишите в поиске "Открыть приложение". Выберите необходимое приложение. Нажмите "Далее" и дайте ему название.

Команда появится в общем списке. Зажмите ее, нажмите "Поделиться", после "На экран "Домой". Нажмите на иконку и выберите "Выбрать фото" или "Выбрать файл". Выбираете нужную иконку – и она появляется на рабочем столе.

Ранее также появилась функция смены иконки Instagram к десятилетию приложения.

Смотрите также в сюжете о том, как преуспеть в интернет-общении:

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться