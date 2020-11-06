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Google поменяла иконки Gmail, Drive и Docs. Как вернуть старый дизайн (инструкция)

Сегодня, 08:32

Возвращаем старые логотипы сервисов Google на Android, iPhone и в браузере Chrome

Компания Google в начале октября разработала новый интерфейс и изменила дизайн иконок некоторых своих сервисов – Gmail, Calendar, Drive, Docs и Meet. Это произошло в рамках релиза приложения Google Workspace.

Однако многие пользователи не оценили редизайн. Они утверждают, что логотипы "потеряли уникальность" и стали "слишком похожи друг на друга".

Фото: 9to5google

Можно ли вернуть все обратно? Конечно.

Как поменять иконки Google в браузере

Установите расширение "Восстановить старые значки Google" (Restore old Google icons). Оно уже доступно для добавления в Chrome и скоро появится в Firefox. Загрузить можно в пару кликов в интернет-магазине Chrome. Restore old Google icons самостоятельно меняет значки "Календаря", Google Meet и Gmail на вкладках браузера.

Как поменять иконки на Android

Фото: 9to5google

Необходимо загрузить сторонний лаунчер в Google Play. Почти каждый из них содержит собственный набор иконок. Например, в Nova Launcher при настройке рабочего стола долго зажмите нужный значок, затем появится окно редактирования, в котором лаунчер предложит несколько вариантов иконки из базы.

Как изменить иконки Google на iOS

Фото: 9to5google
  • Сначала нужно загрузить иконку, которую вы хотите установить.
  • Откройте приложение "Команды", создаете новую и нажимаете "Добавить действие".
  • Напишите в поиске "Открыть приложение". Выберите необходимое приложение. Нажмите "Далее" и дайте ему название.
  • Команда появится в общем списке. Зажмите ее, нажмите "Поделиться", после "На экран "Домой". Нажмите на иконку и выберите "Выбрать фото" или "Выбрать файл". Выбираете нужную иконку – и она появляется на рабочем столе.

Ранее также появилась функция смены иконки Instagram к десятилетию приложения.

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Google дизайн инструкция gmail приложение
Источник: 9to5google.com
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