Google поздравил украинцев с Днем Независимости праздничным дудлом

На логотипе, оформленном под национальный флаг Украины, изображен венок с подсолнухами и васильками

24 августа миллионы украинцев увидели, как изменилась главная страница поисковой системы Google, – на ней появилось тематическое оформление под национальный праздник Дня Независимости Украины. Праздничный дудл оформлен в цветах государственного флага, а в центре – венок, украшенный подсолнухами и васильками.

Выращивание подсолнечника впервые началось на плодородных почвах современной Украины в начале 19-го века, отчасти благодаря полезному и универсальному маслу этого цветка, пишет Google. В настоящее время эти ярко-желтые цветы покрывают более 20% сельскохозяйственных угодий Украины, что делает страну крупнейшим экспортером подсолнечного масла в мире, отмечает Google.

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"Сегодняшний Doodle посвящен Дню Независимости Украины, который считается одним из самых важных украинских праздников в году. В этот день в 1991 году Украина официально провозгласила полную независимость от советской власти", – говорится в описании композиции.

Google Doodle в честь Дня Независимости Украины 2020

А посольство Соединенных Штатов в Украине разместило необычное поздравление для украинцев в связи с Днем Независимости. Они сыграли версию известной украинской песни в стиле не менее известного американского ретрошлягера.

Напомним, что ранее в нашем спецпроекте мы рассказывали, что изменилось за годы независимости Украины. Также мы рассказывали, куда пойти погулять на День Независимости-2020.

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