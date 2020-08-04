Google представила одновременно три смартфона: Pixel 5, Pixel 4A 5G И Pixel 4A

Трио смартфонов от Google появится в продаже в конце августа и начале осени 2020 года

Google без громких анонсов сегодня тихо представила трио новых смартфонов: Pixel 5, Pixel 4A 5G и Pixel 4A. Хотя технически это все же два смартфона, но один из них получил модификацию с 5G модемом для набирающих популярность сверхскоростных мобильных сетей. Все смартфоны появятся в продаже в конце лета и начале осени. Первым поступит в продажу смартфон Pixel 4A – он выйдет 20 августа. Следом осенью выйдет Pixel 5 вместе с моделью Pixel 4A 5G, сообщает The Verge.

Новинок от Google пользователи ждали еще весной. Но пандемия изменила планы поискового гиганта относительно выпуска новых моделей смартфонов. Поэтому анонс был перенесен на начало августа.

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Pixel 4A и Pixel 4A 5G

Google Pixel 4A пришел, чтобы составить конкуренцию iPhone SE 2020, который после выхода просто доминировал на среднеценовом рынке мобильных устройств. Pixel 4A по предзаказу доступен по цене от 349 долларов, что на 50 долларов дешевле нового iPhone SE в базовой конфигурации. При этом Google Pixel 4A оснащается 6 ГБ ОЗУ и 128 ГБ флэш-памяти. То есть, фактически Google Pixel 4A по оснащению выходит не на 50, а на целых 100 дешевле iPhone SE.

Google Pixel 4A составит серьезную конкуренцию iPhone SE 2020 Фото: Rozetked

Прямыми конкурентами нового среднебюджетного Pixel можно назвать еще OnePlus Nord и Samsung Galaxy A71. Главные отличительные особенности и одновременно сильные стороны Google Pixel 4A по сравнению с конкурентами — чистый Android с регулярными обновлениями и камера. Но вот на выбор доступен только один цвет корпуса – черный.

Технические характеристики Pixel 4 A:

OLED-экран с диагональю 5,81 дюймов и разрешением 2340х1080 пикселей с вырезом для фронтальной камеры разрешением 8 МП.

Процессор Qualcomm Snapdragon 730G.

6 ГБ оперативной памяти

128 ГБ флэш-памяти для хранения данных без возможности расширения.

Аккумулятор емкостью 3140 мАч с поддержкой 18-ваттной быстрой зарядки.

Фотокамера с разрешением 12,2 Мп (Sony IMX363, с диаграммой f/1.7).

Фронтальная камера разрешением 8 Мп (1,12 мкм, f/2.0).

Размеры 144,78×68,58х7,62 мм при массе 144 г.

Прочие возможности: сканер отпечатков пальцев на задней панели, стереодинамики, USB-C, разъем 3,5 мм для подключения наушников, 5G модуль (в модели Pixel 4a 5G).

Как видим по характеристикам, Pixel 4A 5G ничем не отличается от обычной модели, кроме модуля для 5G-сетей. Но это отразилось на ценнике – смартфон будет стоить 499 долларов. Прибавка 150 долларов за сверхскоростной сотовый модуль кажется слишком дорогой.

Одновременно с анонсом вышли полноценные обзоры, включая сравнения с iPhone SE. Западные техно-блогеры и обозреватели крупнейших тематических изданий хвалят новинку за камеру, ПО и достойные характеристики при умеренной цене.

Pixel 5

Качество фотокамер Pixel всегда было их сильной стороной Фото: unsplash.com

О будущем флагмане Pixel 5 компания Google говорит лишь то, что он "выйдет этой осенью" и будет поддерживать 5G. Больше никакой информации об оснащении, возможностях и цене не сообщается. Одно можно сказать с уверенностью, что сильной стороной Pixel будет его превосходная камера, поскольку Google сильно вкладывает в технологию искусственного интеллекта, и пост обработка фотографий у смартфонов Pixel не уступает конкурентам, а местами даже превосходит их.

Также Google перечисляет страны, в которых будут официально продаваться оба смартфона (Pixel 4A 5G и Pixel 5): США, Канада, Великобритания, Ирландия, Франция, Германия, Япония, Тайвань и Австралия.

Напомним, что ранее Samsung Galaxy S10 начал получать обновление до Android 10. В свою очередь Microsoft возвращается на мобильный рынок со смартфоном-раскладушкой.

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