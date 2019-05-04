Google прекращает следить за пользователями

Поисковый гигант позволил пользователям автоматически удалять историю местоположений и данные об активности

Google разрешила пользователям удалять историю "о себе" Фото: Mashable

Google предоставил больше свободы пользователям для контролироля своих личных данных. Поисковый гигант добавил новую функцию, которая позволяет автоматически удалять историю местоположений и данные веб-активности, привязанные к аккаунту Google.

Отныне любой пользователь Google, у которого есть аккаунт в Gmail, может автоматически удалять свое местоположение и историю веб-поиска через 3 или 18 месяцев. После включения любые данные, старше указанного периода времени, будут автоматически удаляться из учетной записи на постоянной основе.

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Подобный подход к расширению свободы выбора для пользователей связан с иском против Google в 2018 году из-за практики сбора данных истории местоположений. Расследование обнаружило, что поисковый гигант все еще следит за пользователями даже после того, как они отключили эту функцию в своих настройках, что противоречит принятому общему регламенту по защите данных (GDPR).

Удаление истории местоположения на iPhone

Google уверяет, что использует подобную практику отслеживания, чтобы улучшить пользовательский опыт. Например, данные о местоположении могут использоваться для рекомендаций по интересным местам во время поиска по Картам Google. Однако многие владельцы аккаунтов Google просто не знают, что поисковая компания собирает и хранит личные данные людей о том, какие веб-сайты они посещали или в каких местах они побывали.

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Конфиденциальность становится все более серьезной проблемой в технологической отрасли в целом, что может угрожать вмешательством в личную жизнь без ведома пользователей. Такие компании, как Google, расширяют возможности и предоставляют своим пользователям больший контроль над своими данными. Чтобы воспользоваться функцией конфиденциальности, рекомендуется посетить настройки управления активностью своего аккаунта Google.

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Напомним, что ранее Google создала интернет-кладбище мертвых проектов. Также сообщалось, что из-за собственной ошибки Google выплатит пользователям по 400 долларов.

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