Google прекратила запугивать пользователей

Поисковый гигант убрал баннер с предупреждением об опасности использования Microsoft Edge

Google прекратил показывать пользователям браузера Microsoft Edge пугающий баннер, который предупреждал о рисках безопасности и рекомендовал перейти на Chrome. В прошлом месяце сообщалось, что всякий раз, когда кто-то заходил в интернет-магазин Chrome с помощью Edge, он получал сообщение: "Google рекомендует перейти на Chrome для безопасного использования расширений".

Звучало это очень странно, ведь в прошлом году Microsoft полностью перенесла свой браузер платформу Chromium, на которой работают Opera, Vivaldi и даже Google Chome, что означает, что Edge совместим с расширениями, разработанными для Chrome. Вполне вероятно, что предупреждение было просто антиконкурентным поведением от Google. Судя по тому, что Chrome занимает 67% мирового рынка браузеров, а 6% – Edge, по мнению экспертов поисковый гигант пытался украсть больше пользователей у конкурента.

То самое предупреждение, которое видели пользователи Microsoft Edge Фото: TechSpot

Согласно Bleeping Computer, Google отображали предупреждение, потому что Microsoft Edge не поддерживает функцию безопасного просмотра Google, службу, которая показывает пользователям предупреждающее сообщение перед тем, когда они посещают опасный сайт или загружают вредоносное приложение. Хотя предупреждение никогда не мешало пользователям Edge устанавливать и запускать расширения Chrome, оно могло убедить некоторых людей в том, что им следует переключать браузеры для повышения безопасности несмотря на то, что оба они построены на Chromium.

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Теперь предупреждение исчезло. Отныне, когда пользователи Edge посещают магазин Chrome, они получают сообщение: "Теперь вы можете добавить расширения из интернет-магазина Chrome в Microsoft Edge – нажмите "добавить в Chrome". Непонятно, почему Google решила изменить оповещение – возможно, это было из-за негативной огласки, но Microsoft тоже не чужда такая тактика. Фирма Redmond автоматически ставит Edge браузером по умолчанию в Windows, тем самым пытается отговорить пользователей от Chrome. Также недавно объявление в меню "Пуск" предлагало перейти с Firefox на Edge.

Напомним, что ранее у Chrome обнаружили зверский аппетит – браузер "съел" 1400 ГБ памяти. Также недавно Microsoft выпустила новый браузер.

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