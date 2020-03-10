Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.
Принять
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Google прекратила запугивать пользователей

Поисковый гигант убрал баннер с предупреждением об опасности использования Microsoft Edge

Евгений Опанасенко
Сегодня, 10:15

Google прекратил показывать пользователям браузера Microsoft Edge пугающий баннер, который предупреждал о рисках безопасности и рекомендовал перейти на Chrome. В прошлом месяце сообщалось, что всякий раз, когда кто-то заходил в интернет-магазин Chrome с помощью Edge, он получал сообщение: "Google рекомендует перейти на Chrome для безопасного использования расширений".

Читайте также:
Мобильная катастрофа: Google призывает удалить браузер Chrome

Звучало это очень странно, ведь в прошлом году Microsoft полностью перенесла свой браузер платформу Chromium, на которой работают Opera, Vivaldi и даже Google Chome, что означает, что Edge совместим с расширениями, разработанными для Chrome. Вполне вероятно, что предупреждение было просто антиконкурентным поведением от Google. Судя по тому, что Chrome занимает 67% мирового рынка браузеров, а 6% – Edge, по мнению экспертов поисковый гигант пытался украсть больше пользователей у конкурента.

То самое предупреждение, которое видели пользователи Microsoft Edge
То самое предупреждение, которое видели пользователи Microsoft Edge
Фото: TechSpot

Согласно Bleeping Computer, Google отображали предупреждение, потому что Microsoft Edge не поддерживает функцию безопасного просмотра Google, службу, которая показывает пользователям предупреждающее сообщение перед тем, когда они посещают опасный сайт или загружают вредоносное приложение. Хотя предупреждение никогда не мешало пользователям Edge устанавливать и запускать расширения Chrome, оно могло убедить некоторых людей в том, что им следует переключать браузеры для повышения безопасности несмотря на то, что оба они построены на Chromium.

Смотрите также в сюжете о том, как преуспеть в интернет-общении:

Теперь предупреждение исчезло. Отныне, когда пользователи Edge посещают магазин Chrome, они получают сообщение: "Теперь вы можете добавить расширения из интернет-магазина Chrome в Microsoft Edge – нажмите "добавить в Chrome". Непонятно, почему Google решила изменить оповещение – возможно, это было из-за негативной огласки, но Microsoft тоже не чужда такая тактика. Фирма Redmond автоматически ставит Edge браузером по умолчанию в Windows, тем самым пытается отговорить пользователей от Chrome. Также недавно объявление в меню "Пуск" предлагало перейти с Firefox на Edge.

Напомним, что ранее у Chrome обнаружили зверский аппетит – браузер "съел" 1400 ГБ памяти. Также недавно Microsoft выпустила новый браузер.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
Еще несколько материалов по теме:
4G в киевском метро: когда появится и сколько будет стоить ТОП-5 лучших Android приложений 2020 года: выбор пользователей Рассекречены 70 топовых Android-смартфонов 2020 года: обзор новинок Это катастрофа: Android 10 ломает смартфоны Xiaomi
интернет Google Microsoft chrome браузер EDGE Google Chrome
Источник: TechSpot
Реклама

Новости партнеров

Торт «минутка» без выпечки
Торт «минутка» без выпечки
Создание декоративной штукатурки своими руками
Создание декоративной штукатурки своими руками
"Как перекосило": 64-летняя Долина шокировала сеть фото
Невероятный вкус: Паштет из копченой скумбрии, пошаговый рецепт
Невероятный вкус: Паштет из копченой скумбрии, пошаговый рецепт

Популярные статьи

Сегодня, 08:10Техно

Насколько холодно в космосе: ученые дали ответ

Сегодня, 07:06Fun

8 Марта удалось на славу: девушка без платья на трассе пыталась поймать такси, видео

Вчера, 18:04Шоу-бизнес

Меган Маркл и принц Гарри присоединились к Елизавете II на праздничной службе

Вчера, 13:55Техно

NASA "забанит" Voyager 2 в космосе на 11 месяцев: в чем причина

Вчера, 09:10Шоу-бизнес

Памяти Марины Поплавской: воспоминания участников "Дизель Шоу" о любимой коллеге

Вчера, 07:39Events

Суперлуние 9 марта: что обязательно нужно сделать

Вчера, 04:57Fun

9 марта: какой праздник, что нельзя делать и приметы дня

8 мартаШоу-бизнес

Злату Огневич и ее сестру не хотели пускать в самолет в Сингапуре

8 мартаEvents

Поздравления с 8 Марта: картинки, открытки и стихи

8 мартаEvents

С 8 Марта: открытки, короткие поздравления, стихи и смс

8 мартаEvents

Поздравления с 8 Марта в прозе: самые красивые тексты и открытки

8 мартаEvents

Полнолуние 9 марта: что ни в коем случае нельзя делать

8 мартаEvents

Поздравления с 8 Марта маме в прозе и стихах

8 мартаEvents

Полнолуние 9 марта: что обязательно нужно сделать

8 мартаEvents

С 8 Марта: душевные поздравления, картинки и стихи

7 мартаАфиша

Умер близнец из культовой комедии "Няньки" Дэвид Пол

Новости партнеров

История и правила приготовления: блюдо из картофеля – деруны
История и правила приготовления: блюдо из картофеля – деруны
Всего 15 минут - и печься: заливной мясной пирог
Всего 15 минут - и печься: заливной мясной пирог
Быстрая пицца на завтрак за 10-15 минут
Быстрая пицца на завтрак за 10-15 минут
Торт «Турецкая кофейня»: пошаговый рецепт с фото
Торт «Турецкая кофейня»: пошаговый рецепт с фото
41-летняя Лорак показала идеальную фигуру
41-летняя Лорак показала идеальную фигуру
"Это жуть!": Алла Пугачева шокировала новыми фото
Какое каре будет модным в этом сезоне
Какое каре будет модным в этом сезоне
Юрий Шатунов показал, как поет без фонограммы
Юрий Шатунов показал, как поет без фонограммы