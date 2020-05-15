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Google приятно удивил невероятно полезной функцией в Chrome

В бета-версии Google Chrome появилась функция, которая позволит группировать несколько вкладок вместе

Евгений Опанасенко
Сегодня, 08:25

Google официально объявила, что добавит крайне полезную функцию в браузер Chrome – группировку вкладок. Эту возможность по достоинству оценят те пользователи, которые работают с десятками открытых веб-страниц. Сейчас функция доступна в нестабильной бета-версии. А для всех пользователей она появится со следующим обновлением Chrome 82.

Вкладки организовываются в группы простым щелчком правой кнопкой мыши на заголовке таба – откроется специальное контекстное меню для управления ими. Для удобной визуализации созданных групп их можно раскрасить в разные цвета, чтобы среди них было легко ориентироваться. Google позиционирует эту функцию как способ более легкого отслеживания вкладок, связанных с одним проектом или темой. Особенно такой способ удобен, когда у пользователя будет открыто более 20-30 вкладок.

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Раньше пользователям приходилось пользоваться расширениями для добавления такого функционала. Расширение Session Buddy, к примеру, позволяет группировать вкладки по определенным категориям и сохранять открытые вкладки, чтобы вы могли легко найти их позже. Расширение OneTab также упрощает менеджмент несколькими открытыми веб-сайтами, превращая все открытые вкладки в один удобный список – такой способ также экономит оперативную память.

Google Chrome 82

Поисковый гигант постепенно запустит эту функцию в новой версии Chrome, которая появится на следующей неделе. Опция будет доступна пользователям десктопных операционных систем Windows, Mac, Chrome OS и Linux. Тем, кому не терпится оценить новые возможности, могут загрузить Google Chrome Beta и опробовать функцию группировки вкладок до ее выхода.

Google Chrome 82

Напомним, что ранее Google призывал удалить браузер Chrome, который мог привести к катастрофе. Также недавно выяснилось, сколько памяти способен съесть браузер Chrome.

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Источник: Business Insider
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