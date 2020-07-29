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Google проложит новый интернет-кабель по дну Атлантического океана: видео

Сегодня, 14:42

Длинный кабель Grace Hopper от Google на дне океана соединит Испанию, Великобританию и США

Google в сотрудничестве с провайдером SubCom собирается проложить еще один длинный интернет-кабель под названием Grace Hopper по дну Атлантического океана, чтобы соединить берега США, Великобритании и Испании. Таким образом будет снижена нагрузка на межконтинентальный трафик, а новый тип кабеля позволит разогнать интернет до безумной скорости, сообщает Techspot.

В эпоху беспроводных коммуникаций наверняка странно слышать, что Google собирается проложить новый интернет-кабель. Многие наверняка ошибочно предполагают, что интернет давно использует спутниковую связь для объединения всего мира. Правда заключается в том, что обширная сеть подводных сетевых кабелей соединяет континенты между собой, и проводное соединение в 2020 году отвечает за 98% международного интернет-трафика.

Смотрите также в сюжете о том, как Украина заняла второе место в рейтинге стран с самым дешевым интернетом:

Поскольку общество становится все более зависимым от интернета, важность этой критически необходимой инфраструктуры только увеличивается. Именно поэтому Google объявила, что строит новый частный подводный кабель, чтобы связать США с другими частями мира.

Новый интернет-кабель назван в честь американской ученой Грейс Хоппер, которая умерла в 1992 году. Этот человек был пионером в области компьютерного программирования. Ей приписывают создание одного из первых компиляторов, что непосредственно привело к разработке языка программирования COBOL.

SubCom работает с 1955 года. Компания на протяжении многих лет работала над более чем 200 системами. Подводный кабель будет состоять из 16 пар волокон (по 32 в каждом) и предоставит Google прямой маршрут в Великобританию и Испанию. По словам технического гиганта, это будет первый подводный кабель, в котором будет реализована технология коммутации оптоволокна, что позволит им лучше маршрутизировать трафик во время отключений. Google и SubCom предполагают завершить работу над кабелем Grace Hopper в 2022 году.

Напомним, что ранее Google запустила новую социальную сеть Keen. В то же время эксперты определили самые опасные Wi-Fi роутеры.

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Источник: TechSpot
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