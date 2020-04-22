Google раскрыла печальную статистику Android 2020 года

Самой популярной оказалась Android 8 Oreo с долей 28,3%, а самая новая Android 10 даже не попала в список

Последний год Google неохотно делился статистикой по популярности версий своей мобильной операционной системы Android. Такое положение даже вызвало некие подозрения со стороны аналитиков и экспертов, что компания готовится отказаться от ОС в пользу новой Fuchsia OS. Однако внезапно для всех Google раскрыл свой секрет – опубликовал долгожданную статистику об Android.

До 2018 года Google охотно делилась ежемесячно своими успехами на рынке мобильных операционных систем, показывая красивую статистику, когда свежие версии становились все популярнее, даже несмотря на широкую фрагментацию. Но два года назад эта практика внезапно прекратилась и статистика перестала обновляться.

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Несмотря на "рассекреченные" данные, статистика выглядит немного подозрительно. Первое, что бросается в глаза, – отсутствие данных по Android 10 – она отсутствует в списке вовсе. Более того, в списке не демонстрируются версии мобильной ОС Android с долей ниже 0,1%. Из этого можно сделать неутешительный вывод – Android 10 занимает менее 0,1%.

Статистика популярности версий Android на 2020 год Фото: ixbt.com

При этом самой популярной оказалась Android 8 Oreo с долей 28,3%. Следом идет Android 7 Nougat с 11,4% и Android 6.0 Marshmallow с 16,9%. На долю относительно свежей Android 9 Pie приходится лишь 10,4%.

Подробная статистика популярности версий Android Фото: 9to5google

Google также предоставляет статистку с так называемым "кумулятивым распределением" в Android Studio, где показывается, какой процент устройств на рынке работает с Android-версией не ниже выбранной. По данным оттуда, под Android 10 сейчас работает 8,2%.

Напомним, что ранее Google выбрала ТОП-5 лучших Android приложений 2020 года, основываясь на мнении пользователей. Также Apple добавит iPhone потрясающую возможность от Android.

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