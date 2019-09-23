Google серьезно поменяет браузер Chrome: что изменится

Осенью Chrome получит массу улучшений для работы с вкладками и графическим интерфейсом

Все улучшения браузер Chrome получит этой осенью Фото: Pexels

Google официально объявила, что браузер Chrome получит важные улучшения управления вкладками, более широкие настройки и расширенную адресную строку – все эти полезные изменения появятся уже этой осенью. Компания понимает, что несмотря на лидирующие позиции браузера на мировом рынке, Chrome серьезно отстает в нескольких ключевых областях, среди которых управление вкладками и удобство интерфейса.

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В ближайшие недели все пользователи Android получат обновление Chrome с новой разметкой вкладок в виде сетки. Новый интерфейс должен облегчать выбор вкладок, а также предлагает миниатюру предварительного просмотра веб-сайтов. Кроме того, пользователи смогут группировать вкладки, перетаскивая их друг на друга. Этой функцией уже пользуются пользователи iOS. На Android она тоже присутствует, но только в качестве экспериментальной опции и включается вручную через скрытые настройки.

Новые вкладки в мобильном Chrome

С большим количеством вкладок десктопной версии Chrome теперь тоже будет проще разобраться. Версия для Windows и macOS получит более удобное расположение вкладок с улучшенным предварительным просмотром. При наведении курсора на вкладку пользователи увидят как URL-адрес страницы, так и предварительный просмотр. Кроме того, пользователи смогут отправлять табы на другое устройство, при активной синхронизации. Еще одно полезное нововведение — мгновенные ответы, которые появляются в адресной строке при вводе запроса.

Улучшенные вкладки десктопного Chrome

Мобильная и десктопная версии Chrome также получат улучшенную адресную строку. Она будет обладать функцией автозаполнения, которая адаптируется в режиме реального времени, в зависимости от того, что пользователь набирает в поиске.

"Умная" адресная строка

Изменениям подвергнется и пользовательский интерфейс бразуера. Помимо изменений вкладок и адресной строки, Chrome получит больше опций для выбора цветов и тем. Будет доступно несколько новых пресетов, а также опции для вкладок, панели инструментов и многого другого.

Улучшения графического интерфейса

С появлением этих улучшений, призванных обеспечить более интуитивное управление вкладками и их группировку, Google, наконец, сможет догнать конкурентов, таких как Firerfox и Opera. Точной даты выхода обновлений Google не озвучила, но их стоит ожидать этой осенью. О всех нововведениях можно почитать на официальном блоге компании.

Напомним, что ранее Google Chrome получил темную тему под Windows 10. А недавно в Google Chrome появилась полезная функция, мы рассказывали, как е включить.

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