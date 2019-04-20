Google случайно подарила пользователю смартфонов на 9000 долларов

Владелец бракованного Google Pixel 3 потребовал возместить 80 долларов, а получил десять смартфонов в подарок

Бракованный Google Pixel 3 "превратился" в десять новых смартфонов Фото: TechSpot

Владелец бракованного смартфонаGoogle Pixel 3 из-за ошибки в системе возвратов платежей Google Store стал обладателем сразу девяти смартфонов этой марки, общей стоимостью в 9596 долларов. О своем необычном случае пользователь поделился на Reddit.

В 2018 году автор истории под псевдонимом "u/Cheetohz" приобрел в Google Store белый Pixel 3 (данная возможность доступна только в США), но вскоре аппарат вышел из строя. Пользуясь услугой возврата средств, мужчина отправил смартфон в Google, в надежде получить возмещение стоимости устройства, и следом заказал новый мобильный аппарат.

Покупателю случайно отправили десять смартфонов Google Pixel 3 на сумму 9596 долларов Фото: Reddit

Спустя несколько дней Google возместила 80-долларовый налог за покупку первого Pixel 3, но деньги за сам смартфон стоимостью в 900 долларов клиенту не пришли. Понимая, что в системе произошла досадная ошибка, мужчина не отчаялся и заказал новый розовый Pixel 3 отдельной транзакцией. По какой-то нелепой случайности грузоотправитель Google решил, что заказ был на не на один, а на десять розовых Google Pixel 3, что, собственно, и сделал – доставил покупателю смартфонов на сумму более 9000 долларов.

В истории на Reddit отмечается, что юридически Google не может обязать пользователя возвращать неоплаченные устройства, однако сам клиент оказался совестным, и планирует вернуть лишние девять мобильных аппаратов. Он связался с представителями компании для решения спорной ситуации, однако те не отвечают ему уже в течение нескольких дней. Если ответа так и не поступит, автор истории планирует продать 9 аппаратов, чтобы "вернуть деньги, которые так и не отправила Google".

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