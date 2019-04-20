Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Google случайно подарила пользователю смартфонов на 9000 долларов

Владелец бракованного Google Pixel 3 потребовал возместить 80 долларов, а получил десять смартфонов в подарок

Евгений Опанасенко
Сегодня, 10:35
Бракованный Google Pixel 3 "превратился" в десять новых смартфонов
Бракованный Google Pixel 3 "превратился" в десять новых смартфонов
Фото: TechSpot

Владелец бракованного смартфонаGoogle Pixel 3 из-за ошибки в системе возвратов платежей Google Store стал обладателем сразу девяти смартфонов этой марки, общей стоимостью в 9596 долларов. О своем необычном случае пользователь поделился на Reddit.

В 2018 году автор истории под псевдонимом "u/Cheetohz" приобрел в Google Store белый Pixel 3 (данная возможность доступна только в США), но вскоре аппарат вышел из строя. Пользуясь услугой возврата средств, мужчина отправил смартфон в Google, в надежде получить возмещение стоимости устройства, и следом заказал новый мобильный аппарат.

Покупателю случайно отправили десять смартфонов Google Pixel 3 на сумму 9596 долларов
Покупателю случайно отправили десять смартфонов Google Pixel 3 на сумму 9596 долларов
Фото: Reddit

Спустя несколько дней Google возместила 80-долларовый налог за покупку первого Pixel 3, но деньги за сам смартфон стоимостью в 900 долларов клиенту не пришли. Понимая, что в системе произошла досадная ошибка, мужчина не отчаялся и заказал новый розовый Pixel 3 отдельной транзакцией. По какой-то нелепой случайности грузоотправитель Google решил, что заказ был на не на один, а на десять розовых Google Pixel 3, что, собственно, и сделал – доставил покупателю смартфонов на сумму более 9000 долларов.

Читайте также
Google научила смартфоны определять поцелуи и "утиные губки"

В истории на Reddit отмечается, что юридически Google не может обязать пользователя возвращать неоплаченные устройства, однако сам клиент оказался совестным, и планирует вернуть лишние девять мобильных аппаратов. Он связался с представителями компании для решения спорной ситуации, однако те не отвечают ему уже в течение нескольких дней. Если ответа так и не поступит, автор истории планирует продать 9 аппаратов, чтобы "вернуть деньги, которые так и не отправила Google".

Смотрите также в сюжете о том, какие новые налоги ввели на товары из-за границы:

Напомним, что ранее мощные смартфоны Xiaomi страдали от "позорного" брака. Также неприятности подстерегают владельцев Apple iPhone 8, которые массово "умирают".

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Еще несколько материалов по теме:
Google Chrome на Android получил темную тему: как включить OnePlus 7 Pro удивил фантастическим экраном в 90 ГЦ Google научила смартфоны определять поцелуи и "утиные губки" Android 10.0: какие смартфоны получат прошивку
ошибка Google смартфон Google Play reddit
Источник: Android Police
Реклама

Новости партнеров

Дмитрия Быкова скосила страшная болезнь: диагноз озвучен
Дмитрия Быкова скосила страшная болезнь: диагноз озвучен
Польских:
Польских: "Голубкина и стучала, и звонила, но я не открыла дверь"
Настя Каменских дважды станет мамой
Настя Каменских дважды станет мамой
Выявлено растительное вещество, способное продлить жизнь
Выявлено растительное вещество, способное продлить жизнь

Популярные статьи

Сегодня, 06:00Психология

Гороскоп на сегодня: Раков ожидают перемены в жизни, а Весам стоит уделить время себе

Вчера, 17:08Fun

19 апреля: какой сегодня праздник, приметы и что нельзя делать

Вчера, 16:15Fun

Чистый четверг: приметы праздника

Вчера, 13:51Fun

Погода на Вербное воскресенье 2019: прогноз и главные приметы

Вчера, 12:31Шоу-бизнес

Каменских в полупрозрачном платье на красной дорожке премии "Золота Жар-птиця"

Вчера, 11:04Шоу-бизнес

Супруг показал Викторию Бекхэм без макияжа: впечатляющее фото

Вчера, 07:03Fun

В дешевом кольце нашли секрет на 709 тысяч гривен

Вчера, 05:42Психология

Гороскоп на сегодня: Козерогам важно не лениться, а Рыбам – не ввязываться в авантюры

18 апреляПсихология

Весы получат приятное известие, а Близнецам придется брать инициативу в свои руки

18 апреляFun

18 апреля: какой сегодня праздник, приметы и что нельзя делать

18 апреляFun

Вальпургиева ночь: что ни в коем случае нельзя делать

18 апреляFun

Поздравления с 1 Мая: забавные стихи и проза, лучшие открытки

18 апреляПсихология

Как помочь себе при эмоциональном выгорании и переутомлении: ответ психолога

18 апреляТехно

Во Вселенной обнаружили двойника Земли

18 апреляПсихология

Гороскоп на сегодня: Рыбам не стоит ссориться с коллегами, а Львам – переоценивать возможности

17 апреляПсихология

Гороскоп на завтра: Рыбы оглянутся в прошлое, а Девы одолеют свои страхи

Новости партнеров

Имена, которыми ни в коем случае нельзя называть детей
Имена, которыми ни в коем случае нельзя называть детей
Алена Хмельницкая взяла «девочку» из приюта
Алена Хмельницкая взяла «девочку» из приюта
Глухота, работа не за деньги: о чем молчал Игорь Крутой
Глухота, работа не за деньги: о чем молчал Игорь Крутой
После просьбы, актера Панкратова-Черного сняли с рейса в Барнауле
После просьбы, актера Панкратова-Черного сняли с рейса в Барнауле
Раскрыла все карты: Настя Каменских рассказала о беременности
Раскрыла все карты: Настя Каменских рассказала о беременности
Ольга Дроздова потерпела полное фиаско на сцене
Ольга Дроздова потерпела полное фиаско на сцене
Солист группы «Rammstein» прокомментировал роман с Лободой
Солист группы «Rammstein» прокомментировал роман с Лободой
5 детективных сериалов, в которые ты нырнешь с головой
5 детективных сериалов, в которые ты нырнешь с головой