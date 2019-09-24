Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.
Принять
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Google совершила ответный удар: стартовал сервис Play Pass

Google Play Pass являет собой сервис по подписке с 350 играми и приложениями для Android

Евгений Опанасенко
Сегодня, 12:07
Google Play Pass будет стоить 4,99 долларов в месяц
Google Play Pass будет стоить 4,99 долларов в месяц
Фото: Flickr

Google запустила свой ответ новому сервису Apple Arcade, стартовавшему на прошлой неделе. Конкурентом Apple теперь выступает Google Play Pass – сервис ежемесячной подписки наподобие Netflix, который предоставляет пользователям Android-смартфонов доступ к библиотеке игр и других приложений в Google Play Store, стоимостью 4,99 долларов в месяц (120 гривен).

Смотрите также в сюжете о звездах, зависящих от телефонов:

Подписчикам Google Play Pass доступно 350 платных приложений и игр, в том числе Stardew Valley, Limbo, Terraria и Star Wars: Knights of the Old Republic. Google заявила, что желает, чтобы сервис развивался и в дальнейшем, поэтому объединяет другие типы приложений для здоровья, фитнеса и фотографии. Платные приложения по подписке включают в себя редакторы фотографий, улучшенные программы для фотокамер с расширенным функционалом и прочие полезные утилиты.

Инфографика из приложений, доступных Google Play Pass
Инфографика из приложений, доступных Google Play Pass
Фото: CNET

"Игры очень важны. Мы ориентируемся не только на хардорных геймеров, но и на более широкую аудиторию", – заявил в интервью менеджер по продуктам в Google Остин Шумейкер.

Читайте также:
Google серьезно поменяет браузер Chrome: что изменится

Более того, Google Play Pass обладает более широким набором приложений и игр, чем у Apple Arcade. На вопрос о сравнении, Шумейкер заявил, что сервис от Google предлагает библиотеку из 350 программ и видеоигр, тогда как у Apple Arcade их всего около 100.

Сервис пока стартовал только на территории США, но вскоре будет доступен по всему миру. Также напомним, что в ноябре стартует игровой стримминговый сервис Google Stadia, который позволит играть в полноценные компьютерные игры на слабых ноутбуках через браузер.

Напомним, что ранее Google закрыла сервис YouTube Gaming. Также поисковый гигант создал интернет-кладбище мертвых проектов.

Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.

Еще несколько материалов по теме:
Apple iOS 13 кишит ошибками: пользователи в гневе Google серьезно поменяет браузер Chrome: что изменится Евросоюз разрешил перепродавать игры в Steam Раскрыт грандиозный обман с iPhone 11
Google Apple игры Android сервис Google Play видеоигры приложения
Источник: CNET
Реклама

Новости партнеров

Киркоров показал себя без парика. Вы его не узнаете
Киркоров показал себя без парика. Вы его не узнаете
5 вещей, которые нельзя носить женщинам после 40 лет
5 вещей, которые нельзя носить женщинам после 40 лет
Почему нужно спать в носках: важные советы
Почему нужно спать в носках: важные советы
Жена молодого нападающего Колоса и молодежной сборной Украины
Жена молодого нападающего Колоса и молодежной сборной Украины

Популярные статьи

Сегодня, 08:01Шоу-бизнес

Рак мозга у Анастасии Заворотнюк: что известно сегодня

Вчера, 16:28Шоу-бизнес

Врачи сделали заключение: срочные новости о состоянии Анастасии Заворотнюк

Вчера, 15:32Шоу-бизнес

Бывший муж Анастасии Заворотнюк приехал в Москву: известна причина

Вчера, 15:14Шоу-бизнес

Меган Маркл со со своей семьей прибыла в Африку: первые фото герцогов

Вчера, 14:41Шоу-бизнес

Смерть Михаила Круга: официально названо имя убийцы

Вчера, 13:05Fun

Россиянин отдаст 191 тысячу гривен за кота с тюремными наколками: фото

Вчера, 12:52Шоу-бизнес

Смело! 54-летняя Моника Беллуччи кардинально сменила имидж

Вчера, 12:25Travel

Кроме системы "все включено": в Турции появилась новая фишка для туристов

Вчера, 12:07Шоу-бизнес

"Она умирает": появились новые детали состояния здоровья Анастасии Заворотнюк

Вчера, 10:17Fun

Раскрыта тайна невесты с "огромными ягодицами": фото

22 сентябряПсихология

Гороскоп на неделю 22-28 сентября для всех знаков зодиака

22 сентябряШоу-бизнес

"Она ни с кем не общается": у больной Заворотнюк забрали телефон и телевизор

21 сентябряСтиль

Меган Маркл появилась на свадьбе подруги в наряде за 11 тысяч долларов

21 сентябряШоу-бизнес

Анастасия Заворотнюк перенесла повторную операцию

21 сентябряШоу-бизнес

Правда или ложь: что на самом деле происходит с Анастасией Заворотнюк

21 сентябряШоу-бизнес

Муж Заворотнюк прокомментировал болезнь актрисы – СМИ

Новости партнеров

Трагічно загинув зірка
Трагічно загинув зірка "Брата" та "Вулиць розбитих ліхтарів"
Секреты ухода за орхидеей
Секреты ухода за орхидеей
Всего 15 минут - и печься: заливной мясной пирог
Всего 15 минут - и печься: заливной мясной пирог
8 печальных признаков того, что ты превращаешься в тетку
8 печальных признаков того, что ты превращаешься в тетку
Как выбрать оливковое масло: 5 простых советов
Как выбрать оливковое масло: 5 простых советов
Цикорий: польза и вред растворимого напитка
Цикорий: польза и вред растворимого напитка
Царская ватрушка с творогом. Вкуснее вы в жизни не пробовали
Царская ватрушка с творогом. Вкуснее вы в жизни не пробовали
5 мифов об уходе за зубами
5 мифов об уходе за зубами