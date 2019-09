Google совершила ответный удар: стартовал сервис Play Pass

Google Play Pass являет собой сервис по подписке с 350 играми и приложениями для Android

Google Play Pass будет стоить 4,99 долларов в месяц Фото: Flickr

Google запустила свой ответ новому сервису Apple Arcade, стартовавшему на прошлой неделе. Конкурентом Apple теперь выступает Google Play Pass – сервис ежемесячной подписки наподобие Netflix, который предоставляет пользователям Android-смартфонов доступ к библиотеке игр и других приложений в Google Play Store, стоимостью 4,99 долларов в месяц (120 гривен).

Подписчикам Google Play Pass доступно 350 платных приложений и игр, в том числе Stardew Valley, Limbo, Terraria и Star Wars: Knights of the Old Republic. Google заявила, что желает, чтобы сервис развивался и в дальнейшем, поэтому объединяет другие типы приложений для здоровья, фитнеса и фотографии. Платные приложения по подписке включают в себя редакторы фотографий, улучшенные программы для фотокамер с расширенным функционалом и прочие полезные утилиты.

Инфографика из приложений, доступных Google Play Pass Фото: CNET

"Игры очень важны. Мы ориентируемся не только на хардорных геймеров, но и на более широкую аудиторию", – заявил в интервью менеджер по продуктам в Google Остин Шумейкер.

Более того, Google Play Pass обладает более широким набором приложений и игр, чем у Apple Arcade. На вопрос о сравнении, Шумейкер заявил, что сервис от Google предлагает библиотеку из 350 программ и видеоигр, тогда как у Apple Arcade их всего около 100.

Сервис пока стартовал только на территории США, но вскоре будет доступен по всему миру. Также напомним, что в ноябре стартует игровой стримминговый сервис Google Stadia, который позволит играть в полноценные компьютерные игры на слабых ноутбуках через браузер.

Напомним, что ранее Google закрыла сервис YouTube Gaming. Также поисковый гигант создал интернет-кладбище мертвых проектов.

