Google создала интернет-кладбище

Проект интернет-кладбища получил название Killed By Google

На веб-кладбище похоронено 150 проектов Google Фото: Pixabay

У компании Google на пути к успеху было создано огромное количество проектов, более 150 из которых была "похоронена" по разным причинам за последние 20 лет. Теперь все закрытые продукты поискового гиганта задокументированы в одном месте, в шутку называемом "интернет-кладбищем".

Официальное название проекта звучит не менее зловеще – Killed By Google ("Убитые Googl'ом"). Сайт создан разработчиком Коди Огденом. На веб-кладбище у каждого закрытого проекта есть даже "могильная" табличка, где указывается название, тип приложения, тип оборудования, дата запуска, дата окончания проекта, а также краткое описание.

Killed by Google

"Мы привыкли к приложениям, сервисам и устройствам, которые мы используем в повседневной жизни. Мы привыкаем к ним, но в один момент их закрывают, и мы больше о них не вспоминаем. Я решил создать ресурс, на котором люди смогут узнать побольше о мертвых проектах Google, не оправдавших надежды", – прокомментировал Огден.

Среди "похороненных" проектов можно найти Nexus (закрыт в 2016 году), сервис фотографий Panoramio, RSS-лета Google Reader, Project Tango Mobile AR, уступивший место перспективному ARCore два года назад и даже Google Allo, закрытый в этом месяце. Здесь уже приготовлено место для социальной сети Google+.

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В обсуждении Killed By Google на Reddit многие пользователи до сих пор не могут понять, как можно было закрыть такие удачные проекты, как Picasa, Panoramio, RSS Google Reader, Nexus и прочие творения Google, которые были действительно удобными и востребованными.

Закрытие службы Inbox by Gmail стало последней каплей для разработчика Коди Огдена, который решил создать место, где каждый пользователь интернета мог выразить уважение труду программистов, трудившихся над этими проектами.

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Напомним, что ранее Google добавили в Chrome темную тему под Windows 10. Также в этом месяце Google создала новый сервис будущего.

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