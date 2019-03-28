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Google создала интернет-кладбище

Проект интернет-кладбища получил название Killed By Google

Евгений Опанасенко
Сегодня, 06:33
На веб-кладбище похоронено 150 проектов Google
На веб-кладбище похоронено 150 проектов Google
Фото: Pixabay

У компании Google на пути к успеху было создано огромное количество проектов, более 150 из которых была "похоронена" по разным причинам за последние 20 лет. Теперь все закрытые продукты поискового гиганта задокументированы в одном месте, в шутку называемом "интернет-кладбищем".

Официальное название проекта звучит не менее зловеще – Killed By Google ("Убитые Googl'ом"). Сайт создан разработчиком Коди Огденом. На веб-кладбище у каждого закрытого проекта есть даже "могильная" табличка, где указывается название, тип приложения, тип оборудования, дата запуска, дата окончания проекта, а также краткое описание.

Killed by Google

"Мы привыкли к приложениям, сервисам и устройствам, которые мы используем в повседневной жизни. Мы привыкаем к ним, но в один момент их закрывают, и мы больше о них не вспоминаем. Я решил создать ресурс, на котором люди смогут узнать побольше о мертвых проектах Google, не оправдавших надежды", – прокомментировал Огден.

Среди "похороненных" проектов можно найти Nexus (закрыт в 2016 году), сервис фотографий Panoramio, RSS-лета Google Reader, Project Tango Mobile AR, уступивший место перспективному ARCore два года назад и даже Google Allo, закрытый в этом месяце. Здесь уже приготовлено место для социальной сети Google+.

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В обсуждении Killed By Google на Reddit многие пользователи до сих пор не могут понять, как можно было закрыть такие удачные проекты, как Picasa, Panoramio, RSS Google Reader, Nexus и прочие творения Google, которые были действительно удобными и востребованными.

Закрытие службы Inbox by Gmail стало последней каплей для разработчика Коди Огдена, который решил создать место, где каждый пользователь интернета мог выразить уважение труду программистов, трудившихся над этими проектами.

Смотрите также сюжет о том, как интернет-провайдеры заявили о повышении тарифов:

Напомним, что ранее Google добавили в Chrome темную тему под Windows 10. Также в этом месяце Google создала новый сервис будущего.

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интернет кладбище Google проекты
Источник: TechSpot
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