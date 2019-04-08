Google уже готовит новый Android 11

Google в Twitter анонсировала конференцию с презентацией Android 11

Осенью Google проведет очередную конференцию для разработчиков Android Фото: Pixabay

Новые мобильные операционные системы от Google последние годы очень слабо распространяются. Недавно вышедший Android 9.0 появился лишь на 0,1% смартфонов в мире, но поисковый гигант не сбавляет обороты и летом покажет следующий Android 10.0 Q. Вместе с тем, появилась информация, что Google готовится к серьезному обсуждению следующего поколения своей мобильной платформы – Android 11.

Конференция Google I/O для разработчиков традиционно проходит в мае. Но на официальной странице в Twitter для разработчиков Android появилось новое сообщение о том, что осенью 2019 года пройдет очередная конференция для девелоперов Global Developer Summit в Саннивейле штат Калифорния (с 23 по 24 октября).

That's right! #AndroidDevSummit is back, October 23-24 in Sunnyvale CA! Save the date and make sure to tune in for all the exciting news and releases from the #AndroidDev team.



More info & highlights from last year here → https://t.co/YLtxLYiU3Kpic.twitter.com/rUtLaTcneg — Android Developers (@AndroidDev) April 4, 2019

Твит не раскрывает, что именно будет обсуждаться на мероприятии. Однако ресурс Gizchina, ссылаясь на близких к Google информаторов, утверждает, что Google собирается впервые рассказать общественности некоторые подробности, связанные с операционной системой Android R (Android 11.0).

В настоящее время буквенное именование версий Android изменяется в последовательном порядке согласно алфавиту из 26 английских символов. Поэтому после P и Q должно следовать сладкое кодовое имя, начинающееся R. Тем не менее, название Android R — это все же предположение, поисковый гигант вполне может отказаться от устоявшейся практики.

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7 мая в этом году состоится конференция Google I/O, но, если разработка будет проходить в соответствии с обычным графиком, официальная версия Android Q станет доступна к концу лета или в начале осени.

Google в Android Q внесла множество улучшений в области энергосбережения, управления при помощи жестов, уведомлений, контроля доступа, безопасности и так далее. Будем надеяться, что производители на этот раз будут быстрее, чем раньше, выпускать прошивки на основе этой свежей версии ОС.

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