Google уже готовит новый Android 11

Google в Twitter анонсировала конференцию с презентацией Android 11

Новые мобильные операционные системы от Google последние годы очень слабо распространяются. Недавно вышедший Android 9.0 появился лишь на 0,1% смартфонов в мире, но поисковый гигант не сбавляет обороты и летом покажет следующий Android 10.0 Q. Вместе с тем, появилась информация, что Google готовится к серьезному обсуждению следующего поколения своей мобильной платформы – Android 11.

Конференция Google I/O для разработчиков традиционно проходит в мае. Но на официальной странице в Twitter для разработчиков Android появилось новое сообщение о том, что осенью 2019 года пройдет очередная конференция для девелоперов Global Developer Summit в Саннивейле штат Калифорния (с 23 по 24 октября).

That's right! #AndroidDevSummit is back, October 23-24 in Sunnyvale CA! Save the date and make sure to tune in for all the exciting news and releases from the #AndroidDev team.



More info & highlights from last year here → https://t.co/YLtxLYiU3Kpic.twitter.com/rUtLaTcneg