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Google выпустила Android 10 Go для дешевых смартфонов

Android 10 Go делает упор на скорость и экономию памяти

Евгений Опанасенко
Сегодня, 08:50
Смартфоны на базе Android 10 Go появятся поздней осенью
Смартфоны на базе Android 10 Go появятся поздней осенью
Фото: Unsplash

Android Go это специальная версия мобильной операционной системы от Google, разработанная для дешевых и слабых смартфонов с оперативной памятью менее 1 Гб. Вслед за полноценной версией Android 10, вышла "урезанная" Android 10 Go, которая стала на 10% быстрее, чем Android 9 Go, а также является самой безопасной для использования.

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Android 10 Go делает упор на скорость благодаря более быстрой и эффективной работой с оперативной памятью, а также выгрузки множества ненужных и ресурсоемких приложений, замененных на их web-версии, что позволило операционной системе занимать меньше места на встроенном накопителе.

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За безопасность отвечает протокол шифрования Adiantum. Он был создан Google специально для недорогих и слабых устройств. Благодаря ему шифрование осуществляется без снижения производительности.

Google также подчеркнула, что недавние обновления приложений играют важную роль. В Google Go появилась функция чтения вслух на основе искусственного интеллекта, а также визуальный поиск в объективе камеры, а приложение Gallery Go использует ИИ для организации фотографий в автономном режиме. YouTube Go был также оптимизирован, улучшилась производительность и сжатие потоковых данных.

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Первые смартфоны на базе Android 10 Go должны появиться поздней осенью. Мобильные устройства на этой ОС, как правило стартуют от 80 долларов.

Напомним, что ранее Android заработал на кнопочном мобильном телефоне Nokia. Также Samsung официально получит Android 10 – названы смартфоны.

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Источник: Engaget
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