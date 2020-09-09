Google выпустила Android 11 – обзор ключевых нововведений

Android 11 получил возможность записи экрана, объединил мессенджеры, добавил поддержку новых типов экранов и усилил безопасность

После официальной презентации в феврале 2020 года Android 11 наконец-то перешла в релизную версию и стала официально доступна для обновления. Приятно удивило том, что перечень смартфонов, которые получат прошивку в первый день релиза, оказался довольно большим, по сравнению с предыдущими версиями.

Сейчас установить Android 11 на свой смартфон смогут владельцы Google Pixel 2, 3, 3A, 4 и 4A, а также аппаратов OnePlus 8 и 8 Pro. Также новая прошивка доступна для некоторых премиальных моделей Xiaomi, Oppo и Realme. В ближайшие месяцы другие производители начнут выпускать новые устройства с Android 11 и обновлять прошивки на старых.

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Новая версия мобильной операционной системы от компании Google призвана сделать работу со смартфоном удобнее. В частности, стало проще управлять беседами, подключенными устройствами, настройками конфиденциальности и так далее. Сегодня.Lifestyle приводит список ключевых изменений Android 11.

Доступное общение

В Android 11 для чатов из разных приложений отведен специальный раздел уведомлений, чтобы управлять беседами из мессенджеров было можно прямо в нем. Кроме того, появилась возможность отметить некоторые чаты в качестве приоритетных, чтобы не пропускать сообщения от более важных контактов.

Объединение уведомлений от мессенджеров в Android 11

Всплывающие беседы сделают более удобным и простым выполнение на телефоне нескольких задач одновременно. Отныне не нужно переключаться между приложениями, чтобы ответить на сообщение.

Функция записи экрана стала встроенной в Android 11 – раньше для этого необходимо было устанавливать отдельное приложение. Функция позволяет снимать все, что происходит на дисплее, а затем делиться видеозаписью в социальных сетях, заливать ее на YouTube или отправить по почте. При этом можно записывать звук с микрофона или с устройства, а можно — сразу из двух источников.

Расширенные возможности управления смарт-устройствами

Все умные устройства отныне доступны в одном разделе. Чтобы перейти в него, следует нажать и удерживать кнопку питания. Больше не придется открывать множество приложений, чтобы управлять совместимыми подключенными устройствами вроде термостата или функцией Smart Lock.

Связь со смарт-устройствами через Android 11 Фото: 3dnews

Google обновила дизайн элементов управления медиаконтентом, а также сделала их удобнее. Теперь можно быстро переключиться между устройствами, на которых проигрывается музыка (например, колонкой и наушниками), не прерывая песню.

На всех телефонах с Android 11 отныне работает беспроводное подключение к Android Auto при условии, что в автомобиле используется совместимая информационно-развлекательная система.

Усиление безопасности

Теперь можно настроить разовый доступ приложений к микрофону, камере или информации о местоположении. В следующий раз, когда приложению понадобится доступ, оно будет снова запрашивать разрешение.

На устройствах с Android 11 теперь будет автоматически сбрасываться доступ для приложений, которые давно не используются — об этом будет приходить соответствующее уведомление. Если пользователь решит снова воспользоваться программой, он сможет восстановить настройки в любой момент.

Усиление мер безопасности в Android 11 Фото: 3dnews

В Android 11 введены 12 дополнительных модулей обновления системы через Google Play в рамках Project Mainline — теперь их 22. То есть через магазин приложений на телефон по аналогии с обновлением приложений будет поступать больше исправлений, касающихся безопасности и конфиденциальности напрямую от Google. Вместо ожидания выхода новой прошивки на смартфон будут более оперативно поступать обновления безопасности.

Android 11 даст пользователям Android Enterprise равный уровень конфиденциальности на рабочих и личных устройствах. Если пользователь добавил рабочий аккаунт на смартфон, отдел технической поддержки сможет управлять устройством, не получая при этом доступ к личным данным и действиям на смартфоне.

Среди прочих улучшений в Android 11 стоит отметить ряд оптимизаций для работы мобильных телефонов в сетях 5G, поддержку новых типов экранов (с перфорацией, каплевидными вырезами, изгибаемые), интеграцию с нейросетями в Neural Networks API 1.3 и многое другое.

Напомним, что ранее Xiaomi выпустила "лучшее обновление десятилетия" для 36 смартфонов. В то же время синие "экраны смерти" испугали пользователей после обновления Windows 10.

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