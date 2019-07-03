Google запустила "похоронный" сайт для Android

Новый сайт в минималистичном стиле содержит документацию о преемнике Android – Fuchsia

Fuchsia заменит Android и Chrome OS в следующие пять лет Фото: Unsplash

Слухи о закрытии проекта Android ходят уже не первый год, но серьезные доказательства появились в конце 2018 года, когда в сеть просочились первые скриншоты и информация касательно новой операционной системы от Google. Проект носит кодовое название Fuchsia. Сегодня Google без особого шума запустила официальный сайт с описанием и технической документацией преемника Android, где подтверждается название Fuchsia.dev.

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На весенней конференции Google I/O 2019 компания впервые намекнула о будущем наследнике Android. Теперь "печальные" слухи для фанатов Андроида подтвердились. Многие посчитали этот веб-сайт "похоронкой" для Android.

На ресурсе выложена вся необходимая информация, которая должна помочь разработчикам с освоением новой мобильной операционной системы. Fuchsia представляет собой экспериментальную платформу для различных форм-факторов, выходящую за пределы области, где сейчас используется Android. Одним из направлений является "Интернет Вещей" (IoT).

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Fuchsia заменит Android и Chrome OS в следующие пять лет. Она разработана для управления голосом и должна получать частые обновления безопасности. Операционка будет выглядеть и работать одинаково на широком спектре устройств — от ноутбуков до смартфонов, смарт-колонок и миниатюрных сенсоров, подключенных к сети.

Напомним, что ранее сообщалось, как Android 10 получит крайне полезную функцию от iPhone. Также есть информация, что пользователей Android заставят привыкать к новому интерфейсу.

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