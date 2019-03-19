Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua
PR

"Горите в аду, мобильщики", или Как снова влюбить в себя абонента спустя 20 лет

Анна Захараш, директор по корпоративным коммуникациям, Киевстар

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 11:04

Когда люди вспоминают о мобильном операторе? Когда случаются проблемы со связью, когда "висит" интернет, или абонент не может дозвониться. Столько "приятных" слов и столь сильных эмоций мало кто из брендов заслуживает в течение жизни, но для мобильных операторов это — обычное дело. Плохие погодные условия, кража оптоволокна, авария на сети — есть масса причин для плохой связи, которые не всегда зависят от оператора. Но для абонента виноват оператор — всегда. При этом мало кто задумывается, что все мобильные операторы инвестируют миллиарды в инфраструктуру страны: внедряют новые технологии, запускают проекты по улучшению городов и сел, создают новые рабочие места и улучшают качество мобильной связи с помощью 4G. В 2018 году только Киевстар инвестировал в развитие связи свыше 7 млрд грн, из них 4 млрд грн — плата за лицензии на частоты для 4G связи. А средняя стоимость услуг на абонента – одна из самых низких в мире, 58 гривен.

Мобильные операторы последние десятилетия медленно и уверенно продолжают выстраивать сети и поддерживать инфраструктуру, которой пользуются все технологические гиганты современности. Но не только инфраструктурой живут операторы; они принимают активное участие в технологическом будущем страны, помогая бизнесу автоматизировать процессы и запуская продукты Интернета вещей. А между тем, количество жалоб, колких комментариев и упреков в сторону операторов растет в геометрической прогрессии.

От идеи к реализации

Так как же мобильному оператору вернуть благодарность за то, что абонент уже давно считает неотъемлемой частью его жизни? Как напомнить, что за 20 лет с момента первого звонка в сети Киевстар мобильная связь и мобильный интернет четвертого поколения стали базовой потребностью практически каждого жителя Украины? Мы задали себе вопрос: "Что объединяет всех абонентов и мобильного оператора?". И ответили так: каждый из нас получал судьбоносный звонок или важное сообщение, которое изменило нашу жизнь. "Дорогой, ты стал папой", – пожалуй, это смс до сих пор есть в телефоне и уж точно живет в нашей памяти. 20 лет – именно столько Киевстар был рядом, обеспечивая связью миллионы семей. На ТВ вот-вот выйдет душевное и эмоциональное видео, посвященное 20-летию компании Киевстар, — мы благодарили всех, ради кого компания работала все это время. Коллеги из маркетинга сделали красивую историю, а PR департамент работал над креативной концепцией юбилея в виде проекта, включающего коммуникации 360 градусов. В основу сюжетной линии кампании легли, с одной стороны, ценности, которые проповедует Киевстар, — о семейном тепле и о том, что мобильная связь объединяет и меняет судьбы; а с другой стороны, инсайт о том, что потребители сами могут быть героями рекламы, поделившись своими реальными историями.

Надежный партнер – гарантия успеха проекта 

Выбор партнера пал на Медиа Группу Украина — кросс-медийную площадку в виде ТВ, онлайн СМИ, печатной газеты и страниц в социальных сетях. Нам важна была мультимедийность при выборе партнера и безусловно релевантность аудиторий. Так, например, 60% читателей газеты Сегодня являются абонентами Киевстар (по данным TNS Украина). Телеканал Украина по данным ТВ-измерений Nielsen является лидером по телесмотрению в аудиториях 18+ в городах 50+ и 18-54 в городах 50+, айдентика телеканала Украина очень созвучна с национальным оператором Киевстар, что позволило совместить коммуникации в один визуальный ряд. Совместно с Медиа Группой Украина мы создали специальный медийный проект "Дзвінок, що змінив життя" и вместе пустились в путешествие по судьбам людей, их реальным историям со счастливым финалом.

Как превратить проект в USER GENERATED CONTENT

"Люди не хотят, чтобы им просто рассказывали истории, они хотят быть их частью", — сказал Gaston Legorburu, Креативный директор SapientNitro. 93% потребителей утверждают, что такой вовлекающий контент помогает им при принятии решении о покупке. Киевстар вместе с телеканалом "Украина" заявили о конкурсе, в рамках которого искали истории судьбоносных звонков. И абоненты стали делиться. Несмотря на то, что участнику нужно было написать реальную историю из жизни так, чтобы она заинтересовала, мы получили 208 историй наших абонентов, из которых 167 были размещены на сайте телеканала "Украина" и в газете Сегодня. Жюри и редакция Медиа Группы выбрали 5 победителей и 5 историй из 5 разных городов Украины. Героев-победителей ждали подарки от Киевстар и приглашение в студию телеканала Украина для съемок в сюжетах.

Проект в цифрах это:

- 3 месяца продолжительности проекта, начиная с ТВ-роликов в эфире до публикации интервью с победителями проекта в газете Сегодня;

- 33 выхода двух промо-роликов на ТВ, которые увидели 58% аудитории телеканала 18-54 в городах 50+

- 140 905 просмотров посадочной страницы проекта;

- 1 335 350 уникальных читателей газеты Сегодня.

Проект "Дзвінок, що змінив життя" стал для нас идеальным примером того, что общие с партнером цели, аналитика и исследования потребителей, правильный креатив и инсайты, грамотное размещение и коммуникации 360 градусов – это ключи к успешному совместному проекту. А социально-эмоциональная составляющая, когда участникам хотелось писать и делиться историями, сделала проект долгосрочным. И даже сейчас, спустя полтора года, посадочная страница проекта с реальными историями жива, а это значит –- продолжение следует☺

Прослушать полный доклад об этом кейсе вы сможете на конференции UADIGITALS-2019, которая состоится 21 и 22 марта в конгресс-холле "Меркурий". Присоединяйтесь по ссылке

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

конференция UADIGITALS-2019
Реклама

Новости партнеров

Почему звезда «Гостьи из будущего» Алексей Фомкин умер в 26 лет
Почему звезда «Гостьи из будущего» Алексей Фомкин умер в 26 лет
Вот почему Меган Маркл никогда не носит колготки
Вот почему Меган Маркл никогда не носит колготки
Вера Брежнева показала шикарную фигуру на подиуме в Париже (фото)
Вера Брежнева показала шикарную фигуру на подиуме в Париже (фото)
В том, что Кейт и Меган не принцессы, виновата Камилла
В том, что Кейт и Меган не принцессы, виновата Камилла

Популярные статьи

Вчера, 15:22Wellness

Когда лучше чистить зубы: до завтрака или после

Вчера, 14:51Стиль

Подчеркнула декольте: Тина Кароль в откровенных нарядах от украинского дизайнера

Вчера, 10:45Шоу-бизнес

"Голос країни 9": Монатик признался в чувствах Дорофеевой

Вчера, 10:34Шоу-бизнес

Юлии Началовой отказались выделить бесплатное место на Троекуровском кладбище – СМИ

Вчера, 07:00Стиль

Вкус и простота: самые модные французские прически сезона весна-лето 2019

Вчера, 06:28Fun

18 марта: какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день

17 мартаТехно

Смартфоны получат 100-мегапиксельные фотокамеры в этом году

17 мартаШоу-бизнес

Каникулы в Италии: Катя Осадчая и Юрий Горбунов показали романтические снимки с отдыха

17 мартаFood

С черникой и лимоном: рецепт вкусного печенья к чаю

17 мартаШоу-бизнес

Ксения Собчак назвала причину расставания с Максимом Виторганом

17 мартаFun

День святого Патрика 2019: история и традиции праздника

17 мартаТехно

Серверы популярной игры Counter-Strike заражены вирусами

17 мартаFood

"МастерШеф. Профессионалы": стало известно, кто первым покинул шоу

17 мартаШоу-бизнес

"Поверить нет никаких сил": реакция коллег на смерть Юлии Началовой в соцсети

17 мартаWellness

Шесть натуральных средств для детоксикации организма

16 мартаШоу-бизнес

Главное за неделю: Снежана Бабкина беременна, а Вера Брежнева сделала скандальное заявление

Новости партнеров

Почему звезда «Гостьи из будущего» Алексей Фомкин умер в 26 лет
Почему звезда «Гостьи из будущего» Алексей Фомкин умер в 26 лет
Заворотнюк раскрыла секрет, почему никто не видел ее беременной
Заворотнюк раскрыла секрет, почему никто не видел ее беременной
Началова попала в реанимацию, когда Фролов подал на неё в суд
Началова попала в реанимацию, когда Фролов подал на неё в суд
MONATIK опубликовал редкое фото со своими сыновьями
MONATIK опубликовал редкое фото со своими сыновьями
Бывшая «Юная мисс вселенная» умерла в 19 лет
Бывшая «Юная мисс вселенная» умерла в 19 лет
«Прости, что не уберегли»: реакция звезд на смерть Юлии Началовой
«Прости, что не уберегли»: реакция звезд на смерть Юлии Началовой
Наталья Холоденко о новом возлюбленном: «Мы вместе около года»
Наталья Холоденко о новом возлюбленном: «Мы вместе около года»
5 детективных сериалов, в которые ты нырнешь с головой
5 детективных сериалов, в которые ты нырнешь с головой