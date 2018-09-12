Готовьте почки: iPhone XS Max получился шокирующе дорогим

iPhone XS Max оказался самым дорогим смартфоном в истории компании Apple

В Украине такой смартфон может стоить 50-55 тысяч гривен. Фото: Engadget

Еще до анонса новых iPhone, эксперты знали, что цена будет очень высокой. Но никто даже представить не мог, что итоговый ценник окажется настолько дорогим, что шокировал даже самих американцев.

Самый большой смартфон компании iPhone XS Max в базовой комплектации стоит 1099 долларов США, что уже немало. Но это модель лишь с 64 ГБ памяти. Аппарат с 512 ГБ флэш-накопителем обойдется владельцам в 1449 долларов (40 600 гривен) – это самый дорогой iPhone в истории компании Apple, если не считать эксклюзивные модели.

Минимальные ценники на новый модельный ряд iPhone XS 2018 Фото: The Verge

Что характерно младшая модель iPhone XS стоит на 100 долларов дешевле, и внутренняя начинка идентична модели Max, лишь с той разницей, что обладает 5,8-дюймовым экраном вместо 6,5-дюймового у Max.

Учитывая тот факт, что купить iPhone XS Max в Украине официально не получится, то устройства будут перепродавать по баснословным ценникам, которые на старте продаж могут взлететь еще на 30-35%, и такой аппарат вполне может стоить 50-55 тысяч гривен.

Напомним, что вчера Apple официально представила три новых смартфона: iPhone XR, iPhone XS и iPhone X Max. К сожалению, компания ни слова не сказала о новых iPad Pro и MacBook.

Также эксперты предсказывали, что в iPhone X Max несет угрозу всем смартфонам мира из-за своей непомерной цены.